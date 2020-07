Boric: Al ningunear retiro del 10%, ministros y empresarios están desconectados de la clase media

El diputado frenteamplista Gabriel Boric (Convergencia Social) afirmó en El Diario de Cooperativa que ministros y empresarios "están absolutamente desconectados" de lo que pasa hoy con la clase media al ningunear y criticar el proyecto de reforma que permite el retiro del 10 por ciento de fondos de las AFP en periodo de pandemia.

"Cuando sale toda la heterodoxia técnica a hablar de que esto es una pésima idea y salen los ministros y empresarios a ningunear y decir que casi está en riesgo la democracia por la propuesta que estamos haciendo, están absolutamente desconectados de lo que pasa en la calle y en la clase media", aseveró.

El legislador dijo tener la convicción de que "quienes están pensando hoy en retirar y quienes escuchan este debate, lo van a hacer porque están acogotados, porque están en un estado de necesidad en este momento, porque el Estado no ha llegado con las ayudas suficientes".

"Cuando sale toda la heterodoxia económica, ministros, empresarios a ningunear (proyecto retiro 10% AFP), están desconectados de lo que pasa en la calle y en la clase media", nos dice ahora Diputado Boric

Seguimos hablando de AFP, pensiones en @Cooperativa #CooperativaEnCasa — paula molina (@paulamolinat) July 14, 2020

"La gente ya recibe pensiones de miseria y eso no pueden olvidarlo", enfatizó el parlamentario, remarcando que "la prioridad es ayudar a la clase media, por eso presentamos este proyecto y, para que no sea regresivo, lo presentamos en conjunto con la creación de un fondo colectivo que permita compensar en parte lo que significa el daño previsional de eventual retiro".

De cara a la votación en particular de la reforma este miércoles en la Cámara Baja, Boric sostuvo que "la discusión técnica no se puede obviar, no se puede soslayar, es parte importante del debate, pero también hay una situación de humanidad, hay una situación política, hay una situación de necesidad que tiene que estar sobre la mesa".