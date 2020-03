David Bravo calificó de "muy peligroso" fallo que ordena entregar fondos previsionales a cotizante

El economista David Bravo, presidente de la comisión asesora presidencial sobre pensiones en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, calificó de "decisión muy equivocada" el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que ordenó a la AFP Provida a entregar la totalidad de sus fondos previsionales a uno de sus cotizantes.

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada del Maule determinó un "actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al negar la restitución integra de los fondos", lo que infringe "el derecho de propiedad, garantizado por la Constitución".

A juicio del economista, esta resolución "es una decisión muy equivocada, espero que se pueda revertir, y la razón de eso es que una decisión de esa naturaleza por parte de la Corte implica un desconocimiento muy importante de lo que es un sistema de pensiones y del concepto de seguridad social".

El profesional explicó que "básicamente los fondos de una persona para fines de pensiones tienen que poder usarse de manera exclusiva para pensiones y esto puede tener consecuencias muy serias y creo que es muy peligroso para lo que se está discutiendo".

ABOGADO EXPLICÓ ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES

En tanto, el abogado José Ignacio González, recurrente e hijo del cotizante, argumentó que las AFP "dicen que la seguridad social primaría sobre el derecho de propiedad y ese sería el argumento para que las AFP no entregaran este dinero".

González explicó que "nosotros decimos que las AFP no forman parte del sistema de seguridad social, porque la misma Constitución dice que las normas de seguridad social deben ser creadas por ley y esa ley debe ser de quórum calificado y nos encontramos con que las AFP se regulan en un decreto ley que no es propiamente una ley, sino que se asimila a una ley".

"Lo segundo que dice (la Constitución) es que debe ser de quórum calificado y es un decreto ley en un gobierno de facto, por lo tanto, no tiene quórum calificado, por lo tanto, nosotros decimos no es parte de la seguridad y hay que identificar qué tipo de norma es este decreto ley. Nosotros decimos que es una norma de carácter civil hecha en beneficio de la persona particular", remarcó el jurista.

Este fallo es apelable y desde AFP Provida y la Asociación que reúne a las aseguradoras no se han referido al tema.