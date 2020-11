De 99 mil solicitudes de retención del 10% por pensión alimenticia solo se pagaron 22 mil

A tres meses del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, solo 22 mil retenciones por pensiones alimenticias impagas fueron canceladas, de un total de 99 mil solicitudes realizadas ante los Juzgados de Familia.

En total son 99.556 órdenes de pagos por pensiones adeudadas dictadas por los Juzgados de Familia para ser retenidos del retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, los cuales se empezaron a pagar en agosto pasado, de los cuales solo 22.471 fueron pagados a los padres que realizaron la solicitud.

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó en El Mercurio que este proceso implica un proceso judicial como notificar al demandado, respetar el plazo legal de tres días para objetar la liquidación, escuchar la contraparte y resolver la objeción, lo que podría deducir en un recurso de apelación, lo que demora aún más el proceso.

"Se debe respetar las garantías del debido proceso y respecto de todas las partes de un juicio", aseguró.

Sin embargo, la vocera indicó que "esto se superaría en el segundo retiro, porque las AFP deben comunicar los correos electrónicos de afiliados y esta sería una dirección válida para notificar al alimentario".

Chevesich también apuntó que existe una falta de claridad respecto al plazo que tienen para pagar o depositar los dineros. "Hay muchas causas en que se presentan los tres problemas que hago referencia, lo que obstaculiza que con celeridad se paguen las deudas de pensión de alimentos".

Y, a su juicio, "la política pública que hago referencia fue positiva para millones de chilenos, no consideró los problemas que iban a surgir y a los que he hecho referencia, no obstante que se hicieron presente en el Congreso Nacional: lo que ha provocado una extensión de los plazos prometidos, generando una insatisfacción de los usuarios con el Poder Judicial".

Finalmente, y respecto al segundo retiro que está en discusión, la vocera dijo que "incorpora soluciones", pero "no es muy claro en cuanto a si las modificaciones o mejoras se aplicarán solo al retiro forzoso, pero no al segundo retiro del 10 por ciento que fue aprobado el martes, también si tendrá efecto retroactivo".