Desbordes: Si se quiere evitar más retiros, la única solución son ayudas universales y contundentes

El candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, defendió el tercer retiro de ahorros previsionales, que el Gobierno promulgará este martes tras la derrota en el Tribunal Constitucional en su intento de botar la reforma de los parlamentarios, y advirtió que para evitar que se siga planteando esta medida debe haber "ayudas universales".

Luego de que el TC declaró inadmisible el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera, éste salió a asumir la derrota y anunció que promulgará esta jornada la iniciativa, despachada la semana pasada con apabullantes mayorías en el Congreso, y que retirará su proyecto alternativo para impulsar, aparte, una propuesta para agregar al nuevo giro del 10% el mecanismo de reintegro de fondos y el "bono saldo cero" de 200.000 pesos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Desbordes, ex diputado y hasta hace meses ministro de Defensa de este Gobierno, recordó que de antemano ya veía "absolutamente probable" que se diera el resultado conocido hoy en el TC. "Era un escenario súper incierto, lo dije varias veces, que se puede perder".

Con todo, el ex timonel de RN también respaldó la propia postura que mantuvo estas semanas, apoyando el texto de los parlamentarios y llamando a La Moneda a patrocinarlo y mejorarlo, además de que desistiera de ir al Tribunal; o, en caso contrario, propusiera su propio proyecto, que Piñera anunció el domingo e ingresó anoche, aunque ya lo retiró hoy.

"Lo urgente era tener un tercer retiro, pese a todo lo que nos digan, de populistas, porque no hay otra alternativa", enfatizó Desbordes.

Asimismo, sobre su presencia en La Moneda el domingo, flanqueando junto a Chile Vamos y otros presidenciables al Mandatario, dijo que "estaba repaldando una alternativa: la gente necesita un retiro de fondos y eso es urgente porque las ayudas del Gobierno, si bien son importantes, no están llegando a la clase media, a las personas dueñas de pymes, de comercios, los Fogape no están funcionando".

"No me arrepiento de haber ido, tampoco podía no ir, uno tiene obligaciones como parte de una coalición y no me arrepiento de haber ido. Que el Gobierno presentara un proyecto fue una cesión enorme, no fue fácil para el Gobierno, fue un paso bastante complicado", subrayó.

De todos modos, en torno a la reforma de los parlanentarios, "hubo muchas advertencias, al menos Evelyn Matthei, Joaquín Lavín y yo, llevábamos varios días insistiendo en que no se perseverara en el TC y se promulgara", puntualizó igualmente.

Con todo, planteó que "la crisis económica tiene para rato" y advirtió: "Si no tenemos ayudas universales para las miles de personas que van a seguir (perdiendo empleo), con miles de pymes cerradas, a punto de quebrar, ¿vamos a tener que recurrir a un cuarto, quinto retiro? Si se quiere evitar eso, la única solución son ayudas universales y contundentes, no más goteo y no más focalización".

"LA CIUDADANÍA SABE QUE LA MAYORÍA DE CHILE VAMOS BUSCÓ ACUERDOS"

Por otra parte, no cree que esta crisis vaya a afectar de sobremanera la posición de la coalición oficialista ante la ciudadanía en materia electoral, a pocas semanas de las mega elecciones del 15 y 16 de mayo.

"La ciudadanía tiene súper claro que la enorme mayoría de Chile Vamos, con excepciones, hemos intentado buscar acuerdos, lo más amplios posibles, para que haya ayudas transversales. El elector sabe perfectamente que al menos RN, el PRI y buena parte incluso de la UDI estábamos conscientes de esta necesidad y (que estábamos) de acuerdo con la fórmula del tercer retiro, conscientes de que no era lo mejor", sostuvo el aspirante a La Moneda.

En ese marco, cuestionó que Evópoli se restara de la reunión y el anuncio del domingo en La Moneda alegando que el tema se ha llevado transversalmente en base a "cálculos electorales".

"No me gusta de Evópoli el pontificado en sus declaraciones. Es muy fácil decir que somos populistas los que estamos pidiendo soluciones más amplias. Ellos se oponían a la universalidad, y hoy están de acuerdo con eso, y me alegro que hayan avanzado. Es muy fácil para el ex ministro (Ignacio) Briones salir del Gobierno y decir que llegamos tarde, hay que tener un poquito más de humildad en las declaraciones, desafortunadas porque no atienden la realidad de miles de chilenos", cuestionó.