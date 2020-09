Diputados del PPD respaldarán segundo retiro del 10 por ciento

La bancada de diputados del PPD anunciaron su respaldo al proyecto que permite un segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones y llamaron al resto de los parlamentarios a sumarse a la iniciativa.

El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada, destacó que "como autores de uno de los proyectos que permitió el primer retiro del 10%, hemos decidido ser consecuentes y respaldar el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales como una manera de mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19".

"Mientras el Gobierno no ponga sobre la mesa una transferencia directa de recursos como lo es una Renta Básica de Emergencia, que asegure un ingreso importante a las familias de clase media y de sectores vulnerables del país, es imposible no apoyar esta iniciativa", enfatizó.

Soto añadió que "la campaña del terror que decía que los efectos de retirar los fondos de pensiones serían muy nocivos para la economía, eran totalmente falsos y así fueron desmentidos en los hechos. De aquí a fin de año, muchas personas seguirán necesitando el dinero para enfrentar los efectos de la pandemia, y este proyecto permite que todas las personas puedan retirar sus ahorros, y sobrellevar estos meses de crisis con dignidad".

Loreto Carvajal, coautora de este nuevo proyecto, afirmó que está "totalmente disponible para que este proyecto se apruebe antes de Navidad, y espero que el resto de los parlamentarios tenga esta misma disposición".

"Con el primer retiro la economía se reactivó a pesar de los malos augurios del sector más duro de la derecha. Creemos que con un segundo retiro, se repetirán los efectos positivos en la economía", puntualizó.

La diputada Carolina Marzán indicó, en tanto, que "el retiro es voluntario, de modo que las personas son libres de hacerlo o no, pero no podemos prejuzgar que no existen las necesidades. Pese a que el propósito y finalidad de esos fondos sean para pensiones, corresponden a dineros que emanan del trabajo de cada uno".

"Eso sí, debemos ser cuidadosos ante el escenario eventual de que cerca de 4 millones de chilenos queden sin fondos y plantear urgente un trabajo a mediano y largo plazo para mejorar el sistema de pensiones en nuestro país, con componentes de solidaridad, no solo sustentado en la capitalización individual", concluyó la parlamentaria.