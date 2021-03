Gobierno ante tercer retiro: No nos interesa parar ningún proyecto en particular

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió al proyecto del tercer retiro de los fondos previsionales y apuntó que el "Gobierno en esa materia ha sido bastante claro" y que buscarán avanzar en la red de protección social.

"Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social lo que tenemos que hacer es, más allá de la decisión del Parlamento, del Gobierno en esta materia, es seguir avanzando en la red de protección social, no nos interesa parar ningún proyecto en particular, lo que nos interesa es proteger a las familias que lo están pasando mal", declaró la secretaria de Estado.

Agregando que "el Gobierno en esa materia ha sido bastante claro en su opinión al respecto de la constitucionalidad de este proyecto".

Cabe destacar que el próximo miércoles comenzará la tramitación del tercer retiro del 10 por ciento de las AFP en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, son cinco los proyectos en total que se han presentado en esta materia, por lo que podría existir una fusión de todos.

PROPUESTAS Y POSIBLE FALLO DEL TC

El último proyecto en ser presentado en esta materia fue por parte del diputado Jorge Durán (RN), quien criticó al Gobierno que, a su juicio, "insiste en impulsar estos bonos que llegan a un sector muy reducido de la población", pero que la clase media "no califica en ninguno de los tramos".

De esta manera, detalló que "una de las alternativas que nosotros hemos invitado a través de una carta al Presidente de la República, es que exista una renta básica universal, un bono universal de 500 mil pesos, sin letra chica, sin focalización, sin tener que acreditar que ha tenido mermas en sus ingresos este último tiempo".

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) afirmó que "no creo que el Tribunal Constitucional falle exactamente igual" que en el segundo retiro del 10%, porque "basta que un ministro cambie el voto y yo creo que va a suceder eso si es que hay requerimiento al tribunal".

"En el retiro dos había un proyecto de ley que establecía a los millones de chilenos que esperaban ansiosos, lo mismos beneficios con ese proyecto de ley, entonces el fallo del Tribunal Constitucional no dejaba a 9 o 10 millones de chilenos sin acceso a esos recursos. Ahora, en este hipotético escenario, si no hay un proyecto de ley, el tribunal no va a asumir la responsabilidad de dejar a 8 o 9 millones de chilenos sin acceso a recursos", añadió.