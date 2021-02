El economista y ex superintendente de Pensiones Guillermo Larraín dijo a Cooperativa que espera que "el tercer retiro (del 10% de las AFP) se impida si es que el Gobierno, de una vez por todas, toma la estrategia correcta de satisfacer las necesidades, tan apremiantes, que tienen tantas familias", y esto lo hace a través de "deuda pública". Larraín argumentó que, "desgraciadamente, no hay otra alternativa, no es la ideal, pero estamos viviendo una situación que tampoco es la ideal". En esta línea advirtió que "estamos con un desempleo que está en el 21,6 por ciento según el INE, con mucha gente que está con trabajo informal", por lo que "el Gobierno tiene que ser súper pragmático, porque un tercer retiro va a agravar aún más este problema” de las bajas pensiones, sostuvo.

