La Fosa de Atacama, uno de los puntos más enigmáticos del planeta, dejó de ser un objeto de estudio teórico para la investigadora Valeria Cortés y se convirtió en una realidad tangible.

En entrevista con Cooperativa, la geofísica destacó lo importante de estar en la zona en las que chocan las placas tectónicas, a casi 8 kilómetros bajo el nivel del mar, sobre todo para una observación directa de la actividad sísmica histórica en el fondo marino.

"A mí lo que más me impactó fue que allí uno ve las fallas, las rocas, los derrumbes de lo que fueron terremotos hace mucho tiempo. Poder ver allí un registro latente para mí fue fascinante", analizó la experta.

"La fosa de Atacama es una manifestación oculta por kilómetros de agua del choque de las placas tectónicas que ocurre en Chile. Es la única ventana que nosotros tenemos para poder ver cuáles son los materiales y qué es lo que controla básicamente este sistema de sismos en Chile", explicó la investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía.

