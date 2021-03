Lagos Weber sugiere aprovechar boom del cobre para ayudas sociales: "Son hartas lucas"

En entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, el senador opositor Ricardo Lagos Weber (PPD) sugirió al Gobierno de Sebastián Piñera "pensar" nuevas ayudas para la población más afectada por la pandemia del coronavirus apoyándose en los ingresos fiscales del cobre, en momentos en que el metal rojo alcanza precios históricos en el mercado internacional.

Según el parlamentario, esta medida podría ponerle freno a un posible tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, respecto al cual tiene dudas, en el entendido de que, según sospecha, "va a beneficiar a aquellos que tengan plata para retirar y ya hay tres millones de chilenos que ya no tienen un peso para retirar".

"Si partimos de la base de que ya hay tres millones de chilenos que ya no van a poder retirar nada, la pregunta es quiénes van a poder retirar. Tal vez son aquellos chilenos que no lo están pasando tan mal", cuando "se supone que es para suplir la falta de apoyo del Gobierno", planteó Lagos Weber.

"Lo que tenemos que hacer es pedirle al Gobierno algo concreto y sería bueno, más que criticarle, decirle que use recursos —ya que vamos a tener recursos adicionales producto del alza del proceso del cobre, que son hartas lucas— y, tal vez, pensar en un paquete de apoyo para las clases medidas emergentes o sectores más vulnerables que no tienen nada que retirar de las AFP, porque nunca tuvieron o, si tuvieron, ya no tienen más que retirar".

"Lo que yo requiero es sostener a esas familias y ya no es un tema de incentivo para la recuperación económica, de mayor inversión, sino que tengo que sostener los ingresos de las familias. Por eso, para contrapesar el tercer retiro, tengo que poner recursos y la novedad de todo esto es que con el alza del precio del cobre, que parece que va a durar al menos un tiempo prudente, uno puede hacer caja para hacer frente a esa crisis", insistió.

El fin de semana pasado, el diputado RD Giorgio Jackson propuso impulsar una "reforma tributaria exprés" para la industria minera y así aprovechar los altos valores del metal rojo. "Es una discusión que necesita madurar", comentó al respecto el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, mientras su par de Minería, Juan Carlos Jobet, apuntó que la conversación es factible, pero requiere "buenos fundamentos".