15:34 - | Diputado Eduardo Durán (RN): "Cuando la gente hoy está sufriendo, cuando en las poblaciones hay necesidad, no veo motivos para celebrar. Con mi voto a favor sólo estoy devolviendo la mano a la gente que tiene problemas"

Diputada Joanna Pérez (PDC), por aprobación del retiro de fondos previsionales: "El proyecto se va al Senado para que con la misma urgencia podamos definitivamente podamos entregar esta ayuda a quienes hoy no han tenido una oportunidad de acceder a los beneficios sociales".

Ganó Chile. Se impuso el anhelo de millones de chilenos, que no sólo en pandemia no han recibido ni recibirán ayuda; sino que por décadas se la han arreglado solos. La clase media desprotegida tiene una luz de esperanza. Confiamos en tener los votos en el Senado

14:32 - | Diputado Torrealba: El diputado Alarcón puso cartel ofensivo en contra del ministro (...) esto no corresponde #CooperativaEnCasa

14:27 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: No hay ninguna opinión técnica que sustente este proyecto #CooperativaEnCasa

14:23 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Este proyecto no es una buena opción para las personas porque va a implicar una disminución de los ahorros previsionales #CooperativaEnCasa

14:16 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: No hay nada más simple que subirse al carro de la popularidad sabiendo que los costos los van a pagar otros mañana #CooperativaEnCasa

14:11 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Creemos que hay una propuesta masiva sobre la mesa que no genera los problemas de la iniciativa que hoy día se discute #CooperativaEnCasa

14:02 - | Diputado Guillermo Ramírez (UDI): La izquierda prefiere que no sea el Gobierno el que se meta la mano al bolsillo, sino que sean los propios trabajadores con sus ahorros #CooperativaEnCasa

13:53 - | El diputado Rodrigo González (PPD) se levanta de su asiento y llama a los parlamentarios a votar en conciencia y no de acuerdo a órdenes de partido #CooperativaEnCasa

13:47 - | Ministro Claudio Alvarado: Espero que al menos en nuestro sector no nos dejemos llevar por medidas fáciles, populistas y de corto plazo #CooperativaEnCasa

13:38 - | Diputado Juan Luis Castro (PS): Al Presidente de la República no se le cree, no se confía en él por más anuncios que haga #CooperativaEnCasa

13:16 - | Diputada Joanna Pérez (DC): Nosotros estamos siendo serios con los chilenos, los populismos no caben en estos momentos #CooperativaEnCasa

13:06 - | Diputado Bernardo Berger (RN): El proyecto no responde ni se hace cargo de los efectos catastróficos que podría generar en la merma de los actuales pensionados con la modalidad de retiro programado #CooperativaEnCasa

12:58 - | Diputado Raúl Leiva (PS): No vine aquí a ser diputado a puro sentarme, sino que a buscar un Chile más justo #CooperativaEnCasa

12:53 - | Diputado Andrés Celis (RN): Aprobaré el artículo 29 propuesto por la Comisión de Constitución, valorando que el retiro no constituya renta o remuneración #CooperativaEnCasa

12:23 - | Diputada Camila Rojas (Comunes): Luksic, Said, Saieh, Solari y Yarur son los que controlan nuestros fondos #CooperativaEnCasa

12:22 - | Diputada María José Hoffmann (UDI): Exijo respeto a todos los parlamentarios en sus intervenciones, no solo con autoridades de Gobierno #CooperativaEnCasa

12:02 - | Diputado Daniel Núñez (PC): El Gobierno está recurriendo a prácticas corruptas para buscar que esta ley no se apruebe #CooperativaEnCasa

11:53 - | Diputado Jaime Mulet (FRVS): No le tengo miedo a las amenazas de muerte de Patria y Libertad #CooperativaEnCasa

11:48 - | Diputada Maite Orsini (RD): Las AFPs no generan seguridad social, sino miseria #CooperativaEnCasa

11:44 - | Diputado Gonzalo Fuenzalida (RN): Las AFPs van a poder ganar 180 millones de dólares gracias a este proyecto de ley y la oposición no lo dice #CooperativaEnCasa

11:40 - | Ministro de la Segpres, Claudio Alvarado: Los conceptos vertidos por el diputado Bianchi no corresponden al respeto que se debe tener al Presidente y a las autoridades #CooperativaEnCasa

11:19 - | Desde La Moneda, el Presidente Piñera y la ministra vocera, Karla Rubilar, seguirán el debate en particular en la Cámara Baja del retiro del 10% #CooperativaEnCasa

11:19 - | Aunque no estaba en el plan original, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se traslada hasta Valparaíso por la votación en particular del retiro del 10% en la Cámara Baja #CooperativaEnCasa

11:07 - | Diputado Gabriel Boric (CS): Pido que hoy día votemos pensando en la gente que nos eligió (...) no se puede votar siempre en contra #CooperativaEnCasa

10:28 - | Diputado Francisco Undurraga (Evópoli): Este proyecto no tiene pies ni cabeza y lo dice alguien que no tiene pies #CooperativaEnCasa

10:27 - | Diputado Francisco Undurraga (Evópoli): Reiteramos nuestro rechazo a este proyecto (...) Se trata de no meter las patas tan hasta el fondo que después no podamos salir #CooperativaEnCasa

10:18 - | Diputado Jorge Alessandri (UDI): Hoy será el 10 por ciento por la pandemia, mañana por la gripe española. No caigamos en esta trampa #CooperativaEnCasa

10:15 - | Diputada Natalia Castillo (RD): No confío en este Gobierno y mantengo mi voto a favor #CooperativaEnCasa

10:12 - | Diputada Claudia Mix (Comunes): La gente no aguanta más y no está dispuesta a seguir esperando al Gobierno #CooperativaEnCasa

09:21 - | "El nuevo 'Plan Clase Media' anunciado por el Presidente Sebastián Piñera no cubre las necesidades de las familias, constituye más bien una respuesta comunicacional ante la demanda de la inmensa mayoría de la ciudadanía para aprobar la reforma", aseguraron desde el PPD, PS y PR.

09:17 - | PPD, PS y PR reiteran su apoyo al retiro del 10%: Es un proyecto popular, pero no populista, como ha pretendido caricaturizar insistentemente el Gobierno

08:03 - | [En Vivo] Diputado RN Andrés Celis previo a votación en particular del retiro del 10%: El diputado Moreira podría votar telemáticamente; hoy tengo un poco más de esperanza respecto a aprobar #CooperativaEnCasa

08:01 - | [En Vivo] Diputado RN Andrés Celis tras acusación a Schalper: Me da exactamente igual si el Gobierno se pronuncia o no; de mi parte, van a tener toda la colaboración, me contacté con un abogado #CooperativaEnCasa