La diputada Pamela Jiles, impulsora del retiro del 10 por ciento de las AFP, criticó la postura del ministro de Hacienda: "El señor Briones me tiene podrida, me tiene chata. El nivel de crueldad, insensibilidad y provocación al dolor de las personas que están siguiendo masivamente esta tramitación, su nivel de burla, me asombra", fustigó durante la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara.

