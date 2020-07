19:25 - | [En vivo] Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, asegura que "si una persona decide no querer retirar el 10% y retira sólo el 5%", después "no va a poder retirar el 5% restante" #CooperativaEnCasa

19:20 - | [En vivo] Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP: Una persona que tiene mal habido un carnet de identidad de otra, en el momento de pedir el pago, no va a poder pedirlo, porque no tiene su cuenta corriente #CooperativaEnCasa

09:22 - | [En vivo] Superintendente y posible caída de sitios de AFP: Se solicita que quienes no tienen una necesidad urgente no lo retiren en los primeros días para dejar paso a quienes lo requieren #CooperativaEnCasa

08:54 - | Mario Desbordes: A los expertos que dan cátedra desde la comodidad no les importaba la gente que tiene que arreglársela sola, por eso me convencí de que el retiro de fondo es la única opción #CooperativaEnCasa

08:47 - | Mario Desbordes pide "no volver a ni siquiera esbozar la posibilidad de que no se haga el plebiscito": Tenemos que ver las alternativas que permitan un buen proceso y que participe mucha gente #CooperativaEnCasa

08:45 - | Mario Desbordes: Tenemos derecho a opinar que a veces las medidas del Gobierno no están mirando una cuestión importante, la proyección de esta coalición. Esto no se termina con el Gobierno de Sebastián Piñera, Chile Vamos continuará #CooperativaEnCasa

08:42 - | Mario Desbordes: Valoro mucho que el Gobierno haya decidido no ir al TC, dilatando algo que la gente espera con urgencia, que desistiera del veto, y me alegro que se promulgue hoy #CooperativaEnCasa

07:37 - | Guillermo Larraín, ex superintendente de Pensiones: Hay que explicar a la gente que es un derecho que podrán ejercer durante un año y no es necesario sacar la plata hoy, sino cuando lo necesiten

11:51 - | Diputada Catalina Pérez (RD): La gente ya no da más y no va a tolerar más ministros mintiendo ni diputados diciéndole a la gente qué hacer con su plata. El proyecto es transversal porque la sensación de injusticia es transversal #CooperativaEnCasa

11:47 - | Diputado Cosme Mellado (PR): Esperamos que esta Cámara hoy esté altura para terminar con la amenaza del Tribunal Constitucional. El Gobierno no puede entender todavía que no estamos en un oasis #CooperativaEnCasa

11:36 - | Diputada Carolina Marzán (PPD): No se trata de quién gana o quién pierde, sino de que los chilenos sientan el real beneficio y satisfacción, incluso de sus propios ahorros, porque hay gente que no ha recibido ayudas #CooperativaEnCasa

11:22 - | Diputado Eduardo Durán (RN): Reafirmo mi voto a favor. Tras escuchar debates, opinión de expertos, de ministros y parlamentarios, y testimonios de la gente, llego al convencimiento de que no me equivoqué #CooperativaEnCasa

11:15 - | Diputado Félix González: Quienes voten en contra o se abstengan lo que harán es abandonar a las familias. Me alegro de que haya diputados que ahora van a aprobar, porque no es otra cosa que hacer justicia y dar alivio a muchas personas #CooperativaEnCasa

11:10 - | Diputado Andrés Molina (Evópoli): ¿Por qué no somos capaces de entender los efectos de la reforma? Hay gente que quiere destruir las AFP, por eso hablan del 10 por ciento, y eso no es efectivo. El populismo está campeando en el país #CooperativaEnCasa

10:37 - | Diputado Alexis Sepúlveda (PR): Hago un llamado al Gobierno a moderar el tono, aquí no se acaba el país. No entiendo el tremendo impacto que ha generado el proyecto en el Gobierno #CooperativaEnCasa

10:19 - | Diputado Walker (DC): Invito al Presidente no solo a no vetar este proyecto, que saldrá con un tremendo respaldo ciudadano y del Congreso; y haga una ceremonia de promulgación #CooperativaEnCasa

10:16 - | Diputado Raúl Soto: Llamo al Presidente Piñera a no poner en riesgo la paz social y no provocar a la ciudadanía, y no ponga un veto a la reforma y no la envíe al Tribunal Constitucional #CooperativaEnCasa