La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inadmisible el requerimiento presentado por el Gobierno contra el tercer retiro del 10 por ciento de las AFP, encontró rápidas reacciones en el oficialismo en la Región del Maule.

El senador Juan Castro (ex RN) afirmó que "el Presidente (Piñera) es porfiado, muy porfiado y se está quedando solo".

"Yo le recomiendo un 'retiro espiritual', para que se siente a conversar con todos los sectores, Gobierno y oposición, para ponernos de acuerdo y gobernar de buena forma", dijo el parlamentario a Cooperativa Regiones.

"El diálogo y la conversación son la única forma para que Chile no fracase; yo no quiero ver a mi país fracasado", agregó el legislador, que ha apoyado los retiros del 10 por cientor tramitados en el Congreso.

Finalmente, el también ex alcalde de Talca cuestionó que el TC no haya revisado el proyecto antes de la decisión de no acogerlo a trámite.