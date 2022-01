Cerda: Con la PGU "le damos más tiempo" al debate de una reforma previsional bien hecha

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, calificó como "un logro de todo el espectro político" la aprobación final en el Congreso del proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la iniciativa que delinea su financiamiento, quedando con esto el beneficio listo para convertirse en ley.

La normativa, que entrega un subsidio de hasta 185.000 pesos a los adultos mayores de 65 años (exceptuando al 10 por ciento más rico), podría comenzar a pagarse en la tercera semana de febrero para los primeros beneficiados: aquellas personas que están en el Pilar Solidario.

La PGU fue visada por unanimidad por los 122 diputados y diputadas que se encontraban en la Sala. Mientras que el que contiene su informe financiero -que el Gobierno presentó como un proyecto aparte- fue aprobado también por unanimidad con 124 votos.

"Si ustedes ven las votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado, son votaciones unánimes. Desde ese punto vista, lo que hicimos fue hacer esto con muchos acuerdos y fue bastante transversal. Creo que es un logro de todo el espectro político y una muy buena noticia para los chilenos que por fin nos pongamos de acuerdo", dijo Cerda en Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

"Esperamos que en el futuro el país pueda seguir haciendo más cosas y mejores y que se pueda ir mejorando esta Pensión Garantizada Universal, pero en este momento creemos que hemos dado un paso importante y ojalá se pueda seguir mejorando en la próxima Administración o tal vez en otras más adelante", indicó el jefe de la billetera fiscal ad portas de que asuma el Gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, el próximo 11 de marzo.

Ante los duros dichos de la senadora Yasna Provoste (DC) en la discusión en Sala de la PGU, cuando acusó que "el Gobierno no quiere reformar el sistema sino consolidarlo y mantener la capitalización individual de las AFP", el titular de Hacienda defendió que, "más allá de la forma en la que se haga, lo que era realmente relevante y urgente era aumentar las pensiones y eso es lo que estamos logrando. No digo que sea lo último que haya que hacer, pero es un paso importante".

En ese sentido, afirmó que la inminente mejora de las pensiones a través de la PGU da oxígeno y tiempo para que las fuerzas políticas puedan destrabar la discusión de la esperada reforma al criticado sistema previsional, una de las demandas más sentidas por la ciudadanía.

"Vendrá el tiempo de discutir la reforma al Pilar Contributivo, pero también lo que hemos hecho al aumentar las pensiones de forma significativa es que le damos más tiempo a ese debate para que se pueda hacer de forma correcta y lleguemos al mejor sistema", apuntó el secretario de Estado.

AUMENTO DEL TOPE LEGAL DEL MEPCO

El ministro Cerda festejó además la aprobación en el Congreso del aumento del gasto permitido en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la herramienta que utiliza el Estado para amortiguar las alzas en los valores de las bencinas, el cual ha sido utilizado intensamente en los últimos meses.

Hacienda advirtió que el Mepco, creado en 2014, llegaría a su tope de 500 millones de dólares en financiación en marzo. Por consecuencia, ya no podría seguir operando, según establece la ley 20.765.

Es por esto que el Gobierno presentó una indicación en el proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal para incrementar el tope de 500 millones a 750 millones de dólares y así permitir que el Mepco siga funcionando. La decisión de proponerlo mediante el texto de la PGU se debe a una premura en los tiempos, apuntó el Ejecutivo.

"Pedimos poder aumentar el límite y una de las noticias es que, junto a la PGU, también se aprobó hoy día (la iniciativa sobre el Mepco) y también pasará a ser ley de la República. Por lo tanto, de alguna forma, hemos logrado disipar, por lo menos en los meses que vienen, el riesgo del aumento abrupto de 100 pesos", anunció Cerda esta tarde en Cooperativa.

De todos modos, aclaró que "eso no quiere decir que las gasolinas no van a seguir subiendo, porque si el tipo de cambio sube o el precio internacional sube van a seguir subiendo, pero no de un paraguazo en 100 pesos, sino que seguramente de a cinco o seis pesos semanalmente".

HISTÓRICA ALZA DE LA TASA DE INTERÉS

Sobre la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés referencial en 150 puntos para tratar de frenar una inflación que en 2021 alcanzó el 7,2 por ciento, su cifra más alta en 14 años, Cerda señaló que "son decisiones autónomas que nosotros obviamente respetamos y es algo que de alguna forma veníamos diciendo desde hace un tiempo".

Por unanimidad y por encima de lo que esperaban los mercados, el consejo del emisor incrementó la denominada tasa de política monetaria (TPM) del 4 al 5,5 por ciento, su mayor nivel desde 2011.

"Tenemos una inflación que ha estado por encima del 7 por ciento y es necesario, ojalá, que esta inflación pueda volver a los niveles que tenía hace un tiempo. Y para poder hacer eso es necesario ir subiendo paulatinamente la tasa de interés", dijo Cerda.

"Lo que nos gustaría es que, ojalá en el mediano plazo, podamos controlar la inflación y esto nos permita volver a tasas más bajas, porque sabemos que las más altas afectan a los chilenos, que ven encarecidos sus créditos", abogó.