Heraldo Muñoz: El Gobierno hace utilización política de los jubilados

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, defendió la decisión opositora de exigir al Gobierno 10 cambios a su proyecto de reforma previsional, como condiciones "mínimas" para aprobar en el Congreso la idea de legislar.

Los diputados opositores que integran la Comisión de Trabajo se resisten a darle luz verde al proyecto sin una respuesta del Ejecutivo, mientras el Ejecutivo dice estar abierto a conversar, pero después de que se apruebe la idea de legislar. En medio de este escenario, el próximo jueves vence la urgencia del proyecto.

"Es una utilización política de los jubilados", señaló Heraldo Muñoz, que respaldó la opción de rechazar la idea de legislar si no se renueva la urgencia y no se compromete que el aumento inicial de la pensión básica no sea de un 10, sino de un 20 por ciento.

"Si no hay una consideración a lo que ha dicho la oposición, por cierto (se debe votar en contra), porque para eso estamos dispuestos a conversar con el Gobierno sobre la base de estos 10 mil (pesos)", señaló el ex canciller.

"Pistola en la mesa"

En la misma línea se expresó esta mañana, en El Primer Café de Cooperativa, el ex secretario nacional de la DC Gonzalo Duarte, quien recordó que hace algunas semanas "se planteó la idea, por parte de la oposición, de separar el proyecto y aprobar en rápido despacho el reajuste a las pensiones básicas solidarias, porque eso no tiene discusión".

"Cuando el Gobierno lo enlaza (con el resto del proyecto) es para defender los intereses de las AFP, postergando a los más pobres", acusó Duarte, ante lo que el ex ministro RN Teodoro Ribera le replicó: "Usted no puede repartir la guinda de la torta sin hacer la torta, pues; hay que hacer la torta con la guinda".

"Toda la oposición planteó la idea de separar el proyecto, porque uno ve urgencia frente a la ciudadanía: uno entiende que para pensiones de 108 mil pesos, un reajuste de 10 mil pesos es muy importante, y a eso juega el Gobierno con la idea de legislar y todas esas cosas, estas triquiñuelas jurídicas-legislativas", sostuvo.

"¿Por qué la urgencia? Porque tienen que aprobar ahora, y la pistola que ponen sobre mesa es que van a postergar a los viejitos que tienen pensiones básicas de 108 mil pesos, pero lo que está debajo es 'la torta', como dice mi colega aquí: y la torta es la plata para las AFP", remató.

@gduartel (DC): El Gobierno pone la pistola sobre la mesa con los viejitos que reciben la pensión básica solidaria, pero hay manipulación; no permite discutir la administración del 10% de cotización

Ofensiva comunicacional

En medio de esto, el oficialismo ha intensificado la ofensiva comunicacional respecto al proyecto y declara que, una vez que se convierta en ley, automáticamente van a subir las pensiones básicas solidarias en un 10 por ciento.

Sin embargo, la letra del proyecto del Gobierno dice con claridad que ello ocurrirá el primer día del séptimo mes posterior a la promulgación.

"Las pensiones de quienes hoy están jubilados van a ver un incremento desde el minuto en que se apruebe este proyecto de ley, y no todo el aumento va a ser el primer día", dijo en el Congreso el diputado UDI Guillermo Ramírez, que debió matizar su intervención después de que se le hiciera presente su imprecisión.

"Bueno, para que se cambie lo que dice el proyecto –y el Gobierno ha dicho que está disponible para cambiarlo- es necesario votar a favor la idea de legislar", señaló el líder gremialista.