Retiro de fondos: Autoridades recalcan que las rentas vitalicias quedarán con pensiones reducidas "de por vida"

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que aquellos pensionados que pidan un anticipo de sus rentas vitalicias, en el marco del tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, verá "de inmediato" una baja por un monto equivalente al porcentaje de su pensión.

En conversación con Cooperativa, Pizarro señaló que "es súper relevante también que el pensionado de renta vitalicia que haga esta solicitud de anticipo y lo reciba, va a ver de inmediato en el mes siguiente, una baja por un monto equivalente al porcentaje de su pensión y va a quedar con esa pensión reducida también de por vida, y eso también es importante destacarlo".

"Esa consecuencia pasa a ser irreversible, o sea hay un anticipo hecho de los dineros, pero la pensión le va a bajar también en un porcentaje equivalente hasta el día que fallezca", agregó.

Este lunes a las 09:00 de la mañana y a través de las plataformas online, la Administradoras de Fondos de Pensiones, como las aseguradoras, comenzarán a recibir las solicitudes de este retiro.

Desde la Comisión para el Mercado Financiero se emitió un instructivo para los pensionados con rentas vitalicias, y el director de Supervisión de Conductas del Mercado de la CMF, Daniel García, indicó que la idea es reforzar todos los canales de comunicación para "facilitar este proceso".

"Esta información debe contener tres elementos centrales: primero, detallar claramente el alcance de la nueva legislación; segundo, identificar o demostrar claramente cuáles son los pasos a seguir para poder materializar el anticipo de rentas vitalicias; y tercero, muy importante, mostrar muy gráficamente y muy claramente cuáles serían los efectos en el monto de la pensión definitivo del pensionado", dijo.

TERCER RETIRO ES "UN GOLPE PARA EL PAÍS", SEGÚN ECONOMISTA

David Bravo, economista y presidente de la comisión asesora presidencial en materias de pensiones durante el mandato de Michelle Bachelet, señaló que este retiro "es un golpe al país, es un golpe al sistema de pensiones".

Pero especificó que esto no es un golpe "al sistema de pensiones que tenemos ahora, no a las AFP en particular, sino que es al sistema de pensiones que como país tenemos que construir, teníamos que construir, estamos en medio de una discusión, la institucionalidad, ese sistema de pensiones, el que venía, el que estamos ahora y que no es un sistema de AFP, es una mezcla, pero el sistema que venía, ese sistema de pensiones el que ha quedado mortalmente dañado con los retiros".