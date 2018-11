El cineasta italiano Bernardo Bertolucci, relevante figura de la cinematografía italiana de la segunda mitad del siglo XX, con obras como "Last tango in Paris", "Novecento" o "The Last Emperor" falleció en Roma a los 77 años, informaron los medios de comunicación italianos

Poeta, productor, guionista y director estaba considerado el último "gran maestro" del cine italiano al firmar grandes obras maestras como "The Last Emperor" con la que ganó el Oscar en 1987.

