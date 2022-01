Actriz Evangeline Lilly se declara anti vacuna: "No es saludable"

A través de un posteo en sus redes sociales la actriz Evangeline Lilly habló sobre su postura frente las vacunas contra el Covid-19 y aseguró que está en contra de su aplicación.

Con fotos de una reciente protesta anti vacuna en la ciudad de Washington, la estrella de "Ant-Man" dijo que había asistido para "apoyar la soberanía del cuerpo" y porque "nadie debiese ser forzado a inyectarse algo en su cuerpo".

Según la actriz de la serie "Lost" la aplicación de vacunas se realiza "bajo amenaza de ataques violentos, detenciones sin un juicio, pérdida de empleos, quedarse sin hogar, hambre, pérdida de educación, la alienación de tus seres queridos y el exilio de la sociedad".

Sin dar argumentos sobre el funcionamiento de las vacunas o los efectos del virus en el cuerpo, Lilly sostuvo que "esto no es seguro, no es saludable. Esto no es amor".

"No creo que respondiendo con miedo y forzando se arreglarán nuestros problemas", concluyó.

Durante el comienzo de la pandemia la actriz de "El Hobbit" hizo polémica por negarse a hacer cuarentena por "una gripoe respiratoria". "Algunas personas valoran la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones", declaró en marzo de 2020.

La pandemia del coronavirus ha matado a más de 5 millones y medio de personas en el mundo.