Tina Fey y Jamie Foxx protagonizarán "Soul" de Pixar

La próxima película de Disney y Pixar será "Soul", que confirmó su elenco de voces a cargo de Tina Fey y Jamie Foxx en el evento D23 Expo 2019.

"¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas... tú?" es la premisa de la cinta animada que se estrenará el 19 de junio de 2020.

"Soul" contará con la dirección de Pete Docter, uno de los pesos pesados de Pixar y que ganó dos Óscar gracias a las películas "Up" (2009) e "Inside Out" (2015).

Además de dirigir estas dos cintas, Docter también fue el realizador de "Monsters, Inc." (2001).

A Tina Fey y Jamie Foxx se suman Daveed Diggs, Phylicia Rashad y Questlove en voces. Además, la música estará a cargo de Jon Batiste, junto con Trent Reznor y Atticus Ross.

