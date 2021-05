Bruce Willis y John Travolta vuelven a compartir elenco por primera vez desde "Pulp Fiction"

Por primera vez desde la icónica película "Pulp Fiction", los actores Bruce Willis y John Travolta compartirán nuevamente elenco en la cinta de acción "Paradise City" a cargo del director Chuck Russell ("La máscara").

Al igual que en la producción de Quentin Tarantino, en este nuevo proyecto Willis y Travolta interpretarán a dos adversarios: el primero será un caza recompenzas, mientras el segundo encarnará al jefe de una mafia que asesinó a su padre, según detalla Deadline.

Esta será la cuarta vez que ambos actores comparten elenco luego de "Look Who's Talking" de 1989 y "Look Who's Talking Too" en 1990, aunque no estuvieron en cámara juntos.

Donde sí se les pudo ver actuando en conjunto fue en "Pulp Fiction", donde Willis, como el aproblemado boxeador "Butch Coolidge", y Travolta, como el matón "Vincent Vega", protagonizaron una de las mejores escenas de dicha película.

Por otro lado, el elenco de "Paradise City" también estará integrado por la actriz sueca-tailandesa Praya Lundberg.