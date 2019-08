Cancelan estreno de controvertida película luego de tiroteos y críticas de Donald Trump

Universal no estrenará "The Hunt" a fines de septiembre como tenía previsto en una decisión tomada luego de los tiroteos masivos recientes en Estados Unidos y palabras de Donald Trump sobre Hollywood.

La cinta fue dirigida por Craig Zobel y está protagonizada por Betty Gilpin y Hilary Swank. Muestra la historia de un grupo de liberales estadounidense que decide cazar a los conservadores del país como si fueran animales.

"Si bien Universal Pictures ya había detenido la campaña de marketing de 'The Hunt', después de una cuidadosa consideración, el estudio decidió cancelar nuestros planes para estrenar la película", dijo la compañía en un comunicado.

"Apoyamos a nuestros cineastas y continuaremos distribuyendo películas en asociación con creadores audaces y visionarios, como los asociados con este thriller social satírico, pero entendemos que ahora no es el momento adecuado para estrenar esta película", expresó Universal.

Sin mencionar a "The Hunt", Trump escribió una serie de tuits en contra de la industria cinematográfica estadounidense. "Si hablamos de racistas, Hollywood es racista. Lo que están haciendo con la clase de películas que están sacando es muy peligroso para nuestro país. Lo que Hollywood está haciendo es un terrible daño a nuestro país", afirmó.

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!