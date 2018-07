Denunciante aseguró que hay comportamientos más graves de Nicolás López

Daniela Ginestar, una de las denunciantes de abusos contra el director nacional Nicolás López, amplió las declaraciones que hizo para el reportaje publicado el fin de semana pasado, momento en el que sostuvo que "aún no se conocer lo peor".

Las declaraciones las hizo a "CHV Noticias" y fueron emitidas la noche de este miércoles, donde tildó el vínculo que tuvo con López como una "amistad enfermiza".

Ginestar comentó que "mucha gente te pregunta cómo sigue viendo a una persona que te hizo eso. Dicen 'la gente se queja porque van a estas cosas, después consiguen pega y se quedan calladitas'. Pero es un abuso que va más allá de lo físico: un abuso sicológico".

"Una piensa que necesitas a esa persona. Yo lo llegué a considerar como un dios, le preguntaba todo lo que tenía que hacer. Cada palabra que me decía Nicolás... yo lo quería agradar en todo".

Pero al ser consultada por qué implicaba complacer "en todo" al cineasta, Ginestar manifestó que "prefiero no hablar de eso". Esto, ya que considera que "la mejor forma de tratar el caso es a través de la Justicia".

Ginestar es la denunciante que, en Sábado, contó un episodio que vivió con López, en el que el director se masturbó frente a ella, pero "eso fue uno de los episodios que conté a la revista, los otros los voy a contar en la Fiscalía".

De hecho describió que "no entiendo la parte legal, pero quizás pueden caer en lo delictual".

De acuerdo con Daniela, hubo un hecho puntual que la hizo alejarse de Nicolás López. "Me di cuenta de que no era normal lo que estaba pasando, que no era normal el abuso sicológico que estaba viviendo. Que no era un dios, que era una persona común y corriente, que está dañada".

Ginestar también se refirió las bromas de Nicolás López, el cuál calificó como "humor negro", que también utiliza para manipular a quienes lo rodean.