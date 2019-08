Las primeras impresiones de "Ema" tras su estreno en Venecia

"Ema", la nueva película de Pablo Larraín, vivió este viernes sus primeras dos funciones a nivel mundial en el marco de la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Ambas proyecciones estuvieron destinadas al jurado de la competencia oficial, donde está la cinta, y la prensa que cubre el festival. Es por eso que recién este sábado se darán a conocer las primeras reseñas de la producción chilena que cuenta con Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal como protagonistas.

Sin embargo, algunos periodistas presentes en estas funciones dieron a conocer a través de Twitter sus primeras impresiones de la cinta.

Algunas de ellas fueron positivas, como la del crítico francés Jean-Christophe Ferrari que aseguró que "con Ema, Pablo Larraín confirma que es uno de los directores más complejos del momento".

« Avec Ema, Pablo Larrain confirme qu’il est l’un des cinéastes les plus fins et les plus complexes du moment « Jean-Christophe Ferrari @la_Biennale @pablolarra — Transfuge (@Transfuge) August 30, 2019

Por su parte el italiano Omar Franini indicó que "es una excelente película con una dirección magistral de Larraín y una increíble actuación de Mariana Di Girolamo". "Fácilmente la mejor película de este festival, lejos", remató.

#Ema is an excellent movie, a masterful direction from Larrain and an outstanding performance from Mariana Di Girolamo; easily the best movie of #VeniceFilmFestival2019 so far. — omar franini (@omarfranini) August 30, 2019

Al estadounidense Alex Billington le pareció "una película onírica, cargada de sexualidad, sobre una alocada, manipuladora e incendiaria bailarina". Pese a ello, agregó que "pasan muchas cosas, pero pareciera que no se logran conectar. Demasiada abstracta para mi gusto, pese a los increíbles efectos visuales".

Pablo Larrain's Ema is a very dream-like, sexually-charged Chilean film about a wild, manipulative, arsonist dancer woman. This has a lot going on but I don't think it really comes together. Too abstract for my taste, despite some strong visuals. Fiery cinema. — Alex Billington @ Venice (@firstshowing) August 30, 2019

Hubo otros críticos que derechamente despreciaron la cinta, como el reportero italiano Rigoletto que calificó a "Ema"de "sin sentido". "Dormiré sobre eso para encontrar los mejores insultos y mañana los escribo... tal vez", sostuvo.

#Ema di #Larrain completamente insensato. Ci dormo su per trovare gli insulti migliori e domani ne scrivo. Forse. Ma va’ a caghèr, Pablo. #Venezia76 — Rigoletto (@Sparafucile2000) August 30, 2019

Su colega Lorenzo Ciocarlo señaló que "Larraín se salió completamente de las vías en esta cinta. Frenética, ácida y anarquista. Es un camino de fuego que conduce... a algún lado".

#Venezia76 #Ema Wow Larrain went totally off the rails here. It's a free path of fire leading... somewhere. Frantic, acid, anarquista. With a beat of reggaeton. Fill up the jug! — Lorenzo Ciorcalo (@rotovisor) August 30, 2019

Primera función a público

Este sábado 31 de agosto "Ema" vivirá en Venecia dos nuevas funciones: a las 10:45 hora de Chile se hará su primera función oficial, mientras que a las 14:30 se realizará su primera proyección para público.

Se espera que durante este fin de semana el equipo de "Ema" ofrezca su primera conferencia de prensa en la mostra, donde compite en la selección oficial.