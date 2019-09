Pablo Larraín y estreno de "Ema": Esta es una película súper pop dentro de todo

Venecia fue el lugar elegido para tener su premiere mundial, luego vino Toronto y San Sebastián para recién aterrizar en Chile: "Ema", protagonizada por Mariana di Girolamo y Gael García Bernal, debuta este jueves en las salas de cine del país.

"Ema", una joven bailarina, incorrecta, avasalladora y que a toda costa quiere ser madre y recuperar al hijo adoptivo que devolvió junto a su pareja, "Gastón", y a partir de aquí comienza esta historia, rodeada de reggaeton y en medio de los cerros de Valparaíso.

Alejandro Moreno y Guillermo Calderón comparten junto a Pablo Larraín los créditos del guión de la cinta, de la que el mismo director contó a Cooperativa desde Nueva York que "es la historia de una bailarina que de apoco empieza a entender cómo ella quiere vivir y armar su familia, porque la película empieza con la dificultad de una adopción y luego termina con una familia que se empieza a organizar y a reorganizar de la manera en que el personaje de Mariana lo termina articulando".

"Nos pareció interesante (con los guionistas) pensar un poco en las adopciones y en las adopciones fallidas, que si bien sabemos que son procesos súper potentes y súper bonitos y muy generosos, porque en general los padres que adoptan hacen un acto de muchísima generosidad, también pasa que hay casos en que esas adopciones no son tan felices y que los procesos son más complicados", relató.

Larraín agregó que "lo que la película viene a dar cuenta es sobre una crisis familiar que es muy específica al mundo de la adopción y que termina siendo reorganizada por una mujer que es joven y que ve el mundo de una manera que tal vez lo están viendo generaciones más nuevas, hay algo tal vez generacional porque son puntos de vista que quizás nos cuenta nosotros, que somos más grande o más viejos, nos cuesta entender bien porque se mueven con parámetros distintos".

Mariana y Gael

Sobre el trabajo con Mariana di Girolamo, el director aseguró que "es una actriz muy talentosa, es una actriz muy especial y que estaba muy dispuesta a conectar con el proceso del cine, que en general es un proceso difícil y en alguna medida raro para un montón de actores y nada, yo creo que es una actriz brillante, tiene muchísimo misterio y que por lo demás baila muy bien, que no es tan común y que tiene la potencia para ponerse la película en los hombros".

También tuvo palabras para elogiar a Gael García, a quien ya había dirigido en "No" y "Neruda", señalando que "es un súper buen actor, un gran amigo, alguien a quien quiero mucho. Quizás Gael viene a representar a mi generación y que está un poco en pugna con la generación del personaje de la Mariana, una distancia generacional y Gael es la contraparte de eso y él es un actor muy profundo y muy potente".

El destino en Chile

El éxito de las películas de Pablo Larraín en Chile no ha sido tan grande como en el extranjero, un fenómeno que salvo con las comedia locales, es bastante recurrente. Larraín señala que "no tenemos muy claro por qué nos ha costado, no solamente a nosotros sino que al cine chileno en general, tener sincronía con el público, no lo sé la verdad. Igual pasa también en otros países de América.

"Esta es una película súper pop dentro de todo y que tiene una conexión con una generación y de una manera en que yo por lo menos no lo había hecho antes así, ¿habrá ahora una conexión mayor con el público? Ojalá pero no tengo cómo saberlo es muy difícil de sabeR", señaló.

Sobre "Araña", la cinta chilena que representará a Chile en los Oscar, Larraín indicó que no ha visto 'Araña', pero "me gustaría mucho verla", agregando que espera todo el éxito en la cita mundial.

Sin embargo, también se toma por sorpresa la decisión, tomada por el Comité de selección 2020, y asegura que aunque es un debate que habrá que tener cuando finalicen los premios, habrá que evaluar cómo se elige, "cuál es la más idónea, no la que más nos gusta, quizás eso hay que conversar, pero no ahora".