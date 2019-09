Mariana di Girolamo y el debut de "Ema" en Chile: "No va a dejar a nadie indiferente"

Luego de un mes recorriendo los festivales de cines más importantes del mundo, Mariana di Girolamo volvió a Chile deseando reencontrarse con los actos cotidianos, como ver a su gente, amigos y comprar en el supermercado. Todo a la espera del gran estreno de "Ema" este jueves 26 de septiembre en nuestro país.

Lo hace con una mezcla de nervios y ansiedad, porque deja claro en conversación con Cooperarita su fuerte deseo es que por fin se exhiba acá. "Quiero ver cómo va a responder el público, ganas de que la vea mi familia y mis amigos. Estoy muy expectante que llegue el día", sostuvo.

Al igual que sus aventuras por Venecia, Toronto y San Sebastián, asistir al estreno será una experiencia nueva, porque en el cine tuvo papeles en películas, pero nunca de la transcendencia de un filme de Pablo Larraín. Por eso, todo es una interrogante a la hora afrontar las reacciones del público. Lo suyo ha sido más de disfrutar el día día.

"Fue súper desafiante, aprendí muchísimo, cómo enfrentar a la prensa internacional porque cada festival es distinto. La mostramos al mundo y necesitamos mostrarla aquí, tenemos ganas de que los chilenos vean la película", dijo.

Dentro de ese viaje de exhibición de "Ema", su rol fue muy alabado en estos festivales. "No tenía ningún tipo de expectativas, fue algo muy maravilloso, alabaron a la película como también hubo disidentes. Lo importante es que para bien o para mal, no dejó indiferente a nadie. Sobre lo de la actuación estoy muy agradecida, ellos (el equipo de la cinta) tuvieron mucha paciencia y sensibilidad, me enseñaron lo que es actuar en el cine. Me lo tomo como lo que es y con muchas ganar de seguir perfeccionandome en el mundo del cine".

Meterse en la piel de Ema

Una de los características de Ema, el personaje de Di Girolamo, son las escenas de baile y las diversas coreografías con su grupo de baile, las cuales trabajaron con el coreógrafo José Luis Vidal y con Mona Valenzuela los ritmos más urbanos, como el reggaeton. "Nosotras mismas fuimos proponiendo coreografías, fue intenso, durante más de un mes bailando. Además hubo harto de improvisación, si a Pablo (Larraín) le parecía bien grabar una escena porque había una luz bonita, íbamos e improvisábamos escenas de baile. Todo el rodaje terminaba bailando", rememora.

Grupo de baile que junto a su hermana en la cinta, resulta el soporte de "Ema". "Funciona como tribu, tanto con su hermana como con sus amigas. Vemos a la mayoría de los personajes apoyando a Ema para que logre su objetivo. Viven aclanadas, ellas tienen este entendimiento de cómo funcionan con una sola voz para que Ema cumpla su objetivo. Es una relación de amor".

Objetivo claro para su personaje: ser madre. Es ahí uno de los puntos más fundamentes de la película y el que ha generado diversas críticas en la prensa que ya pudo verla. "Sí tiene algo de locura -en esa búsqueda- de hacer lo que quiere, de ser una mujer frenática, o kamikaze o como quieran llamarla, pero Ema genuinanmente junto a su pareja, teniendo todos los antecedentes, quiere ser madre. No es un acto de inmadura, sino liberador".

Porqué hay que ver "Ema"

La esperada nueva película de Pablo Larraín se estrena este jueves 26 de septiembre luego de un exitoso paso por los festivales de cine. Ahora es turno de conquistar a un público en medio de blockbusters y secuelas.

Para Mariana di Girolamo, una cinta que debe ir a verse porque "es una experiencia, porque no va a dejar a nadie indiferente, es una película entretenida y es un reflejo de nuestra generación... de algo que va emergiendo".