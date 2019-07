Patricio Guzmán será invitado estelar en festival holandés

Del 20 de noviembre al 1 de diciembre se realizará una nueva edición de IDFA, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, el festival de cine documental más grande del mundo, y que tendrá al chileno Patricio Guzmán como invitado de honor.

"Una de las pocas leyendas vivas del cine documental. El trabajo del chileno Patricio Guzmán ha sido influyente por más de 50 años. Nos emociona celebrarlo como el invitado de honor el año 2019 siendo este el año que termina su nueva trilogía con una nueva película. Guzmán es un maestro del cine inspirador, sin concesiones", indicó la organización del festival.

Para la tradicional sección Top 10 de IDFA este año, Guzmán estará presente mientras se exhibe una retrospectiva de su obra y también participará de una charla. Finalmente, se programarán sus 10 filmes favoritos y dirá por qué y cómo llegó a amar estos filmes y el cine.

"La propuesta de IDFA fue muy interesante. Me pidieron seleccionar 10 obras que me interesan a mí como cineasta, y a la vez programarán 10 películas mías. Es una forma de presentar mis películas, pero también compartir lo que me gusta de otros cineastas", señaló Guzmán.