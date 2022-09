Película chilena "Blanquita" recibe premio a Mejor Guión en Venecia

La película chilena "Blanquita" recibió el premio a Mejor Guión de la sección Horizonte en el Festival de Cine de Venecia 2022.

En esta sección, la segunda en importancia de la Mostra y dedicada a las nuevas vanguardias, también competían la argentina Laura Citarella con "Trenque Lauquen"; el español Juan Diego Botto con "En los márgenes" y el mexicano Carlos Eichelmann Kaiser con "Zapatos rojos".

El galardón fue recibido por su director Fernando Guzzoni, quien ha calificado la producción como una historia que "pone en tensión discusiones muy coyunturales sobre la impugnación al poder, el rol de la justicia, la banalización y crueldad de los medios de comunicación, el abuso sexual, la elite".

La película cuenta la historia de "Blanquita" (Laura López), una joven de 18 años, que vive en un hogar de menores dirigido por el cura Manuel (Alejandro Goic). Cuando el sacerdote expone un escándalo que involucra a niños, políticos y empresarios que participan en fiestas sexuales, Blanca cae en el ojo público y se convierte en un testigo clave del caso.

Durante su estreno a inicios de semana, la cinta recibió una ovación de cinco minutos y una crítica auspiciosa por parte de los medios especializados.

#BiennaleCinema2022 #Venezia79 #Orizzonti⁰Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura / Orizzonti Award for Best Screenplay:⁰@GuzzoniFernando per/for BLANQUITA pic.twitter.com/Y96neavVaG