Cineasta Roman Polanski es acusado de violación por actriz francesa

El cineasta Roman Polanski fue acusado por la actriz francesa Valentine Monnier de violarla. El hecho habría ocurrido en 1975, cuando la mujer tenía 18 años. Así lo reveló al diario Le Parisien.



"Me golpeó hasta que me rendí", señaló Monnier hoy de 63 años.



La actriz declaró que cuando ocurrieron los hechos, ella apenas conocía al cineasta, y que "no tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional".



Polanski, a través de su abogado, Hervé Temime, señaló que "rechaza firmemente toda acusación de violación" y se defendió argumentando que los hechos "nunca fueron puestos en conocimiento de la Justicia".



Esta no es la primera acusación de violación que recibe el cineasta polaco. Se suma a la que realizó Samantha Geimer en 1977, cuando ella tenía 13 años y él 43, relatada en el libro autobiográfico La niña: una vida bajo la sombra de Roman Polanski.