Disney+ confirma "Hocus Pocus 2" con elenco original

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy volverán a interpretar sus papeles en "Hocus Pocus 2", la secuela del clásico de 1993, y que estará disponible en 2022 a través del servicio Disney+.

Las primeras noticias sobre esta secuela aparecieron en 2019 pero ninguna de las actrices había confirmado oficialmente su participación hasta ahora

Anne Fletcher será la encargada de dirigir esta secuela y Adam Shankman será el productor ejecutivo. Ambos se conocen desde 1990, de hecho Shankman contrató a Fletcher como su coreógrafo asistente y se han asociado en más de 100 proyectos diferentes.

El rodaje de "Hocus Pocus 2" comenzará en el próximo mes y su estrenó quedará para 2022 en Disney+.

