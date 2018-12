Disney planea la tercera parte de "Cambio de hábito"

25 años después de tener en los cines dos películas de "Cambio de hábito", una tercera entrega de la cinta está ahora en desarrollo para el próximo servicio de streaming de Disney.

Regina Hicks y Karin Gist están escribiendo el guión de la tercera parte de la película, que llegará a Disney +, de acuerdo a Entertainment Weekly.

Los detalles de la trama son actualmente desconocidos, pero la presencia de Whoopi Goldberg no estaría confirmada. "Entendemos que esto no es una continuación y Whoopi no está involucrada", dijo un representante de la actriz al medio estadounidense.

En septiembre pasado, Goldberg afirmó: "No será 'Cambio de hábito 3', será una versión completamente nueva. Y supongo que caminaré por una escena y así es como dirán que formé parte de ella".

Goldberg protagonizó la primera "Cambio de hábito" en 1992 como Deloris, una cantante de salón de Las Vegas que presenció el asesinato de su novio, el jefe de la mafia. La colocaron en un convento para la protección de testigos y se convirtió en la hermana Mary Clarence. Un año después se estrenó la secuela, además de un musical en Broadway.