Disney presentó primera imagen de Emma Stone como Cruela de Vil

La estadounidense Emma Stone es la gran estrella de "Cruella", la nueva película de Disney basada en "101 dálmatas", en la que interpretará a la famosa villana.

En el marco de la D23 2019, Disney presentó la primera imagen de Stone como Cruela de Vil, que regresa a la pantalla grande luego de la cinta animada de los '60 y las versiones protagonizadas por Glenn Close.

Emma Thompson, Paul Walter Hauser y Joel Fry completan el elenco "Cruella", que se estrenará en cines el 28 de mayo de 2021.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar