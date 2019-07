Disney rompe su propio récord de recaudación anual

Este 2019 iba a ser un éxito en la taquilla de Disney pero pocos se imaginaban que rompería un récord cuando aún quedan al menos cinco meses para terminar el año y algunos estrenos importantes.

La compañía batió el récord de taquilla mundial anual al sumar 7,67 mil millones de dólares en solo siete meses gracias a películas de Marvel como "Avengers: Endgame" y "Capitana Marvel", remakes como "Aladdin" y "El Rey León", y la popular "Toy Story 4".

El récord anterior también había sido establecido por Disney en 2016, con 7,61 mil millones de dólares en todo el mundo gracias a películas como "Star Wars: The Force Awakens", "Capitán América: Civil War" y "Buscando a Dory".

El logro del estudio es especialmente significativo considerando que Disney aún no estrena en cines una secuela de "Maléfica" (octubre), "Frozen 2" (noviembre) y "Star Wars: The Rise of Skywalker" (diciembre).