Material inédito de Los Jaivas llega a Sunny Side of the Doc

Claudio Parra y Mario Mutis, integrantes de la banda nacional Los Jaivas, viajan a París -su segundo hogar- a encontrarse con Eduardo Parra persiguiendo un solo objetivo: revelar viejas latas de celuloide con registros de su vida personal y profesional. Esos rollos son la trama de esta historia, que ayudará a los actuales integrantes a recordar y dialogar con los que ya no están: Gato Aquinta y Gabriel Parra.

La serie documental "Los Jaivas: todos juntos", de la productora Igenio Visual, es uno de los proyectos presentes en la nueva edición de Sunny Side of the Doc, importante mercado europeo con foco en series de televisión y proyectos transmedia, que se realizará del 25 al 28 de junio en La Rochelle, Francia.

Este año, asistirán tres empresas dedicadas a producir documentales unitarios y series con sus respectivos representantes: María Elena Wood, de Igenio Visual; Gonzalo Argandoña, de Cábala Producciones; y Daniela Camino, de Mimbre Producciones. Las empresas forman parte del proyecto asociativo Mirada Sur, que se propone potenciar la internacionalización de sus producciones. A ellos se sumará Omar Zeballos, director chileno y representante de Cocaví Films, que vive en Francia.

TRES PROYECTOS CON PROYECCIÓN

"Ir a Sunny Side of the Doc es una gran oportunidad para dar a conocer nuestros proyectos a productores, broadcasters y distribuidores de todo el mundo, así como para formar alianzas", cuenta María Elena Wood, productora ejecutiva de Igenio Visual. Para Wood, los tres proyectos que llevan "tienen el potencial de generar interés en audiencias internacionales, de levantar coproductores o generar preventas".

Además de "Los Jaivas: todos juntos", serie documental dirigida por Rodolfo Escárate (Unfinished plan: the path of Alain Johanes), está la serie "América al límite", dirigida por el camarógrafo Jorge Said, quien viaja por zonas limítrofes buscando el testimonio de quienes viven día a día en las fronteras de Chile, Perú y Bolivia; la complicada frontera entre México y Estados Unidos; las diferencias ideológicas de Cuba y Estados Unidos; y el contraste entre Haití y República Dominicana.

Asimismo, llegará con el proyecto documental "El mundo al fin del mundo", que explora y descubre los efectos del cambio climático en uno de los lugares más remotos y prístinos de la Tierra.

UNA OPORTUNIDAD PARA "VOLVER A CASA"

El fuerte énfasis en los contenidos interactivos y transmedia de Sunny Side of the Doc es una interesante posibilidad para "Volver a casa", uno de los proyectos de Mimbre Producciones, que busca aliados y socios para la película, que a su vez tiene desarrollo crossmedia. En la cárcel de Valparaíso, Catalina realiza un taller de cine documental que de a poco despierta el interés de los alumnos, quienes van compartiendo sus experiencias. Mientras, en paralelo, ella se reúne con las familias de los internos para grabar sus hogares en 360º. Catalina prepara todo para el día en que los alumnos realicen una fuga virtual y puedan "volver a casa".

"El objetivo principal es presentar el catálogo de películas en este mercado, con el que Mimbre tiene lazos desde su asistencia a Marché Du Film este año; afiatar nuestra relación con el mercado europeo, buscar coproducciones y posibles agentes de venta y distribuidores para nuestras películas", dice Daniela Camino, productora ejecutiva.

Los cuatro títulos (además de Volver a casa, Mimbre lleva los proyectos 130 hermanos, El viaje de Monalisa y Albertina) tienen contemplados cortes de 52 minutos para una posible venta a televisión. "Dos de nuestros títulos se encuentran en estado de post producción y los otros dos en desarrollo. Buscaremos distribuidores interesados en El viaje de Monalisa y 130 hermanos, que esperamos estrenar el 2019", cuenta Daniela.