Murió el maestro del documental musical D.A. Pennebaker

El director estadounidense D.A. Pennebaker, maestro del género documental y un cineasta muy interesado en la música popular, murió el jueves a los 94 años.

El realizador que firmó documentales musicales sobre Bob Dylan, David Bowie o el Festival de Monterey de 1968 fue una figura crucial en el desarrollo del "direct cinema" (cine directo), un subgénero del documental que en los años 60 intentó reflejar la realidad de la manera más objetiva posible incluyendo la espontaneidad y sin obviar en el resultado final los errores técnicos o las imperfecciones.

Pennebaker recibió en 2012 un Óscar honorífico por su larga y reconocida trayectoria, en la que sobresalen títulos de no ficción como "Bob Dylan: Dont Look Back" (1967), "Monterey Pop" (1968), "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1973), "The War Room" (1993), "Down from the Mountain" (2000), "Elaine Stritch at Liberty" (2002) o "Kings of Pastry" (2009).

Nacido en 1925 en Evanston (Illinois, EE.UU.), Pennebaker, tras dar sus primeros pasos en el cine y dirigir varios cortos documentales, participó en "Primary" (1960), un muy influyente documental acerca del enfrentamiento entre dos políticos estadounidenses, John F. Kennedy y Hubert H. Humphrey, por la nominación demócrata para optar a la Casa Blanca.