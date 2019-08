Eddie Murphy vuelve al cine en un biopic de Netflix

El actor afroamericano Eddie Murphy volverá a la pantalla con una película biográfica a través de la plataforma de streaming Netflix.

Murphy protagonizará la película "Dolemite is my name", un biopic de Netflix sobre Rudy Ray Moore, músico y pionero en el stand up con un estilo más atrevido en la década del 60, según La Tercera.

Rudy Ray Moore se convirtió en estrella de cine impulsando el movimiento cinematográfico "blaxploitation", centrado en la comunidad afroamericana con el filme "Dolemite", donde interpretó a un proxeneta experto en artes marciales y obsenidades.

En esta nueva producción Eddie Murphy interpretará a Moore y será estrenada en primera instancia en el Festival Internacional de Toronto para saltar a los cines de EE.UU., y finalmente llegar a la plataforma de Netflix.

También se confirmó que Murphy participará en las secuelas de las películas que protagonizó "Un detective suelto en Hollywood" y "Un príncipe en Nueva York", la cual se estrenará en agosto del próximo año.

A esto se suma la secuela de la película de los 80 "Gemelos", protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, en la cual participará Murphy como un tercer y desconocido hermano.

En el 2013 el actor admitió en el programa de Ellen DeGeneres que no aceptaría cualquier proyecto a pesar que, posteriormente en el 2016, participó en "Mr. Church", un drama que obtuvo malas recaudaciones y puso en pausa su carrera.