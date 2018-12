Estos son los nominados para los SAG Awards

La vigésima quinta edición de los Screen Actor Guild Awards ya tiene a los nominados, para resaltar a los trabajos más destacados en materia de actuación durante el último año.

Awkwafina ("Crazy Rich Asians", "Ocean's Eight") y Laverne Cox ("Orange Is the New Black") fueron las responsables de sacar a la luz los postulantes.

La entrega de los galardones será el próximo 27 de enero y será transmitida por TNT.

Esta es la lista completa de aspirantes a quedarse con un SAG Award:

CINE

Mejor Actor en Rol Protagónico

CHRISTIAN BALE / Dick Cheney – "VICE" (Annapurna Pictures)

BRADLEY COOPER / Jack – "A STAR IS BORN" (Warner Bros. Pictures)

RAMI MALEK / Freddie Mercury – "BOHEMIAN RHAPSODY" (20th Century Fox)

VIGGO MORTENSEN / Tony Lip – "GREEN BOOK" (Universal Pictures)

JOHN DAVID WASHINGTON / Ron Stallworth – "BLACKKKLANSMAN" (Focus Features)

Mejor Actriz en Rol Protagónico

EMILY BLUNT / Mary Poppins – "MARY POPPINS RETURNS" (Walt Disney Studios Motion Pictures)

GLENN CLOSE / Joan Castleman – "THE WIFE" (Sony Pictures Classics)

OLIVIA COLMAN / Queen Anne – "THE FAVOURITE" (Fox Searchlight Pictures)

LADY GAGA / Ally – "A STAR IS BORN" (Warner Bros. Pictures)

MELISSA McCARTHY / Lee Israel – "CAN YOU EVER FORGIVE ME?" (Fox Searchlight Pictures)

Mejor Actor en Rol Secundario

MAHERSHALA ALI / Dr. Donald Shirley – "GREEN BOOK" (Universal Pictures)

TIMOTHÉE CHALAMET / Nic Sheff – "BEAUTIFUL BOY" (Amazon Studios)

ADAM DRIVER / Flip Zimmerman – "BLACKKKLANSMAN" (Focus Features)

SAM ELLIOTT / Bobby – "A STAR IS BORN" (Warner Bros. Pictures)

RICHARD E. GRANT / Jack Hock – "CAN YOU EVER FORGIVE ME?" (Fox Searchlight Pictures)

Mejor Actriz en Rol Secundario

AMY ADAMS / Lynne Cheney – "VICE" (Annapurna Pictures)

EMILY BLUNT / Evelyn Abbott – "A QUIET PLACE" (Paramount Pictures)

MARGOT ROBBIE / Queen Elizabeth I – "MARY QUEEN OF SCOTS" (Focus Features)

EMMA STONE / Abigail – "THE FAVOURITE" (Fox Searchlight Pictures)

RACHEL WEISZ / Lady Sarah – "THE FAVOURITE" (Fox Searchlight Pictures)

Mejor Actuación de Elenco en una Película

A STAR IS BORN (Warner Bros. Pictures)

DAVE CHAPPELLE / George "Noodles" Stone

ANDREW DICE CLAY / Lorenzo

BRADLEY COOPER / Jack

SAM ELLIOTT / Bobby

RAFI GAVRON / Rez Gavron

LADY GAGA / Ally

ANTHONY RAMOS / Ramon

BLACK PANTHER (Marvel Studios)

ANGELA BASSETT / Ramonda

CHADWICK BOSEMAN / T'Challa/Black Panther

STERLING K. BROWN / N'Jobu

WINSTON DUKE / M'Baku

MARTIN FREEMAN / Everett K. Ross

DANAI GURIRA / Okoye

MICHAEL B. JORDAN / Erik Killmonger

DANIEL KALUUYA / W'Kabi

LUPITA NYONG'O / Nakia

ANDY SERKIS / Ulysses Klaue

FOREST WHITAKER / Zuri

LETITIA WRIGHT / Shuri

BLACKKKLANSMAN (Focus Features)

HARRY BELAFONTE / Jerome Turner

ADAM DRIVER / Flip Zimmerman

TOPHER GRACE / David Duke

LAURA HARRIER / Patrice Dumas

COREY HAWKINS / Kwame Ture

JOHN DAVID WASHINGTON / Ron Stallworth

BOHEMIAN RHAPSODY (20th Century Fox)

LUCY BOYNTON / Mary Austin

AIDAN GILLEN / John Reid

BEN HARDY / Roger Taylor

TOM HOLLANDER / Jim Beach

GWILYM LEE / Brian May

ALLEN LEECH / Paul Prenter

RAMI MALEK / Freddie Mercury

JOE MAZZELLO / John Deacon

MIKE MYERS / Ray Foster

CRAZY RICH ASIANS (Warner Bros. Pictures)

AWKWAFINA / Peik Lin Goh

GEMMA CHAN / Astrid Young Teo

HENRY GOLDING / Nick Young

KEN JEONG / Wye Mun Goh

LISA LU / Ah Ma

HARRY SHUM, JR. / Charlie Wu

CONSTANCE WU / Rachel Chu

MICHELLE YEOH / Eleanor Young

Mejor Actuación Elenco de Dobles

ANT-MAN AND THE WASP (Marvel Studios)

AVENGERS: INFINITY WAR (Marvel Studios)

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS (Netflix)

BLACK PANTHER (Marvel Studios)

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT (Paramount Pictures)

TELEVISIÓN

Mejor Actor en Película de TV o Serie Limitada

ANTONIO BANDERAS / Pablo Picasso – "GENIUS: PICASSO" (National Geographic)

DARREN CRISS / Andrew Cunanan – "THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE:

AMERICAN CRIME STORY" (FX Networks)

HUGH GRANT / Jeremy Thorpe – "A VERY ENGLISH SCANDAL" (Prime Video)

ANTHONY HOPKINS / Lear – "KING LEAR" (Prime Video)

BILL PULLMAN / Det. Harry Ambrose – "THE SINNER" (USA Network)

Mejor Actriz en Película de TV o Serie Limitada

AMY ADAMS / Camille Preaker – "SHARP OBJECTS" (HBO)

PATRICIA ARQUETTE / Tilly Mitchell – "ESCAPE AT DANNEMORA" (Showtime)

PATRICIA CLARKSON / Adora – "SHARP OBJECTS" (HBO)

PENÉLOPE CRUZ / Donatella Versace – "THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE:

AMERICAN CRIME STORY" (FX Networks)

EMMA STONE / Annie Landsberg – "MANIAC" (Netflix)

Mejor Actor en Serie - Drama

JASON BATEMAN / Martin "Marty" Byrde – "OZARK" (Netflix)

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – "THIS IS US" (NBC)

JOSEPH FIENNES / Commander Waterford – "THE HANDMAID'S TALE" (Hulu)

JOHN KRASINSKI / Jack Ryan – "TOM CLANCY'S JACK RYAN" (Prime Video)

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill – "BETTER CALL SAUL" (AMC)

Mejor Actriz en Serie - Drama

JULIA GARNER / Ruth Langmore – "OZARK" (Netflix)

LAURA LINNEY / Wendy Byrde – "OZARK" (Netflix)

ELISABETH MOSS / Offred/June – "THE HANDMAID'S TALE" (Hulu)

SANDRA OH / Eve Polastri – "KILLING EVE" (BBC America)

ROBIN WRIGHT / Claire Underwood – "HOUSE OF CARDS" (Netflix)

Mejor Actor en Serie - Comedia

ALAN ARKIN / Norman – "THE KOMINSKY METHOD" (Netflix)

MICHAEL DOUGLAS / Sandy Kominsky – "THE KOMINSKY METHOD" (Netflix)

BILL HADER / Barry – "BARRY" (HBO)

TONY SHALHOUB / Abe Weissman – "THE MARVELOUS MRS. MAISEL" (Prime Video)

HENRY WINKLER / Gene Cousineau – "BARRY" (HBO)

Mejor Actriz en Serie - Comedia

ALEX BORSTEIN / Susie Myerson – "THE MARVELOUS MRS. MAISEL" (Prime Video)

ALISON BRIE / Ruth Wilder – "GLOW" (Netflix)

RACHEL BROSNAHAN / Miriam "Midge" Maisel – "THE MARVELOUS MRS. MAISEL" (Prime Video)

JANE FONDA / Grace Hanson – "GRACE AND FRANKIE" (Netflix)

LILY TOMLIN / Frankie Bergstein – "GRACE AND FRANKIE" (Netflix)

Mejor Elenco en Serie - Drama

THE AMERICANS (FX Networks)

ANTHONY ARKIN / Stavos

SCOTT COHEN / Glenn Haskard

BRANDON J. DIRDEN / Dennis Aderholt

NOAH EMMERICH / Stan Beeman

LAURIE HOLDEN / Renee

MARGO MARTINDALE / Claudia

MATTHEW RHYS / Philip Jennings

COSTA RONIN / Oleg Burov

KERI RUSSELL / Elizabeth Jennings

KEIDRICH SELLATI / Henry Jennings

MIRIAM SHOR / Erica Haskard

HOLLY TAYLOR / Paige Jennings

BETTER CALL SAUL (AMC)

JONATHAN BANKS / Mike Ehrmantraut

RAINER BOCK / Werner Ziegler

RAY CAMPBELL / Tyrus Kitt

GIANCARLO ESPOSITO / Gustavo "Gus" Fring

MICHAEL MANDO / Nacho Varga

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill

RHEA SEEHORN / Kim Wexler

THE HANDMAID'S TALE (Hulu)

ALEXIS BLEDEL / Ofglen/Emily

MADELINE BREWER / Janine

AMANDA BRUGEL / Rita

ANN DOWD / Aunt Lydia

O-T FAGBENLE / Luke

JOSEPH FIENNES / Commander Waterford

NINA KIRI / Alma

MAX MINGHELLA / Nick

ELISABETH MOSS / Offred/June

YVONNE STRAHOVSKI / Serena Joy

SYDNEY SWEENEY / Eden

BAHIA WATSON / Brianna

OZARK (Netflix)

JASON BATEMAN / Martin "Marty" Byrde

LISA EMERY / Darlene Snell

SKYLAR GAERTNER / Jonah Byrde

JULIA GARNER / Ruth Langmore

DARREN GOLDSTEIN / Charles Wilkes

JASON BUTLER HARNER / Roy Petty

CARSON HOLMES / Three

SOFIA HUBLITZ / Charlotte Byrde

LAURA LINNEY / Wendy Byrde

TREVOR LONG / Cade

JANET McTEER / Helen Pierce

PETER MULLAN / Jacob Snell

JORDANA SPIRO / Rachel

CHARLIE TAHAN / Wyatt

ROBERT TREVEILER / Sheriff John Nix

HARRIS YULIN / Buddy Dieker

THIS IS US (NBC)

ERIS BAKER / Tess Pearson

STERLING K. BROWN / Randall Pearson

NILES FITCH / Teenage Randall

MACKENZIE HANCSICSAK / Young Kate

JUSTIN HARTLEY / Kevin Pearson

FAITHE HERMAN / Annie Pearson

JON HUERTAS / Miguel Rivas

MELANIE LIBURD / Zoe

CHRISSY METZ / Kate Pearson

MANDY MOORE / Rebecca Pearson

LYRIC ROSS / Déjà

CHRIS SULLIVAN / Toby Damon

MILO VENTIMIGLIA / Jack Pearson

SUSAN KELECHI WATSON / Beth Pearson

HANNAH ZEILE / Teenage Kate

Mejor Elenco en Serie - Comedia

ATLANTA (FX Networks)

KHRIS DAVIS / Tracy

DONALD GLOVER / Earn Marks

BRIAN TYREE HENRY / Alfred "Paper Boi" Miles

LAKEITH STANFIELD / Darius

BARRY (HBO)

DARRELL BRITT-GIBSON / Jermaine

D'ARCY CARDEN / Natalie

ANDY CAREY / Eric

ANTHONY CARRIGAN / NoHo Hank

RIGHTOR DOYLE / Nick

GLENN FLESHLER / Goran Pazar

ALEJANDRO FURTH / Antonio

SARAH GOLDBERG / Sally Reed

BILL HADER / Barry

KIRBY HOWELL-BAPTISTE / Sasha

PAULA NEWSOME / Det. Janice Moss

JOHN PIRRUCCELLO / Det. John Loach

STEPHEN ROOT / Monroe Fuches

HENRY WINKLER / Gene Cousineau

GLOW (Netflix)

BRITT BARON / Justine Biagi

SHAKIRA BARRERA / Yolanda Rivas

ALISON BRIE / Ruth Wilder

KIMMY GATEWOOD / Stacey Beswick

BETTY GILPIN / Debbie Eagan

REBEKKA JOHNSON / Dawn Rivecca

CHRIS LOWELL / Bash Howard

SUNITA MANI / Arthie Premkumar

MARC MARON / Sam Sylvia

KATE NASH / Rhonda Richardson

WYATT NASH / Phil

SYDELLE NOEL / Cherry Bang

VICTOR QUINAZ / Russell Barroso

GAYLE RANKIN / Sheila the She-Wolf

BASHIR SALAHUDDIN / Keith Bang

KIA STEVENS / Tammé Dawson

JACKIE TOHN / Melanie Rosen

ELLEN WONG / Jenny Chey

BRITNEY YOUNG / Carmen Wade

THE KOMINSKY METHOD (Netflix)

JENNA LYNG ADAMS / Darshani

ALAN ARKIN / Norman

SARAH BAKER / Mindy Kominsky

CASEY THOMAS BROWN / Lane

MICHAEL DOUGLAS / Sandy Kominsky

ASHLEIGH LaTHROP / Breana

EMILY OSMENT / Theresa

GRAHAM ROGERS / Jude

SUSAN SULLIVAN / Eileen

MELISSA TANG / Margaret

NANCY TRAVIS / Lisa

THE MARVELOUS MRS. MAISEL (Prime Video)

CAROLINE AARON / Shirley Maisel

ALEX BORSTEIN / Susie Myerson

RACHEL BROSNAHAN / Miriam "Midge" Maisel

MARIN HINKLE / Rose Weissman

ZACHARY LEVI / Benjamin

KEVIN POLLAK / Moishe Maisel

TONY SHALHOUB / Abe Weissman

BRIAN TARANTINA / Jackie

MICHAEL ZEGEN / Joel Maisel

Mejor Elenco de Dobles en Serie Drama o Comedia