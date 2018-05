Estudiante chileno gana el primer premio de la Cinefundación de Cannes

Trailer El verano del león eléctrico (The Summer of the Electric Lion) - Subtitulado from AGOSTO Cine on Vimeo.

El cortometraje "El verano del león eléctrico", del estudiante chileno Diego Céspedes, ganó el Primer Premio de la Cinefundación de Cannes, el apartado del festival dedicado a las escuelas cinematográficas.

Céspedes, estudiante de la Universidad de Chile cuenta en su trabajo cómo Alonso, de once años, acompaña a su hermana, de 17, que espera convertirse en la séptima mujer de un profeta que electrocuta cuando es tocado.

El corto está interpretado por Roxana Naranjo, Gaspar Santibañez, Lan Fa Salas, Tuti Elissegaray, Luis Dubó y Diego Varas.

El galardón, dotado con 15.000 euros (poco más de 11 millones de pesos) y con la garantía de proyección en Cannes del primer largometraje del director, fue anunciado por el jurado de esta sección, presidido por el cineasta francés Bertrand Bonello.

El segundo premio "ex aequo" -con 11.250 euros (13.288 dólares)- fue para "Kalendar", de Igor Poplauhin (Escuela de Moscú de Nuevo Cine), y "Dong wu xiong meng" (The Storms in Our Blood), de Di Shen (Academia de Teatro de Shangai).

Y el tercero fue para "Inanimate", de Lucia Bulgheroni (NFTS, Reinos Unido), que recibirá 7.500 euros (8.859 dólares).

La Cinefundación de Cannes, que contaba este año con tres trabajos latinoamericanos, de Argentina, México y Chile, fue inaugurada en 1998 para respaldar la creación cinematográfica en el mundo y preparar el relevo de una nueva generación de cineastas.