Gael García Bernal y Wagner Moura, los invitados a Sanfic 2019

El Santiago Festival Internacional de Cine, Sanfic, que tendrá lugar entre el 18 y el 25 de agosto, anunció que tendrá comoinvitados estelares al actor mexicano Gael García Bernal y al brasileño Wagner Moura.

El actor y director brasileño, Pablo Escobar en la serie "Narcos", presentará su ópera prima "Marighella" como película inaugural de este año en SANFIC, y al actor, productor y director mexicano, protagonista también de "No" y "Neruda", estrenará en Chile su segundo largometraje: "Chicuarotes".

Además, anunciaron la alianza con el Festival Internacional de Cine de Berlín a través de su programa Berlinale Spotlight, que sumará a la programación cinco cortometrajes que han sido parte de la selección de la Berlinale Shorts, incluyendo la producción que fue merecedora del Oso de Oro en esta sección del festival.

BERLINALE SPOTLIGHT LLEGA A SANFIC 15

Esta nueva sección contempla cinco cortometrajes que participaron en la Berlinale Shorts, el ganador del año pasado del Oso de Oro a Mejor Cortometraje, The Men Behind The Wall (Israel), de Ines Moldavsky; After/Life (Estados Unidos), de Puck Lo; Kaputt (Alemania), de Volker Schlecht; Onde o Verão Vai (episódios da juventude) (Portugal), de David Pinheiro Vicente; y Wishing Well (Alemania), de Sylvia Schedelbauer.

Dentro del contexto de esta alianza, SANFIC contará con la visita de la Coordinadora de Programación de la Berlinale Shorts, Sarah Schüssel, quien será uno de los tres jurados de la Competencia Talento Nacional.

COMPETENCIAS Y JURADOS

Competencia Internacional:

Cuenta este año con nueve producciones: Amanda (Francia), de Mikhaël Hers; Canción sin nombre (Perú), de Melina León; El hombre del futuro (Chile), de Felipe Ríos; God of the Piano (Israel), de Itay Tal; Los miembros de la familia (Argentina), de Mateo Bendesky; Los Tiburones (Uruguay), de Lucía Garibaldi; Monos (Colombia), de Alejandro Landes; System Crasher (Alemania), de Nora Fingscheidt y The Third Wife (Vietnam), de Ashleigh Mayfair.

El jurado de esta instancia estará compuesto por la destacada directora y montajista chilena Valeria Sarmiento, la legendaria actriz argentina Graciela Borges y el productor uruguayo Sandino Saravia, quién produjo el largometraje ganador del Oscar, Roma.

Competencia de Cine Chileno:

Participarán ocho producciones, incluyendo tres premieres mundiales, dos latinoamericanas y tres estrenos en el país. Los títulos que realizarán su premiere a nivel mundial son El día más largo, de Diego Escobar; Harley Queen de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, y Perros sin cola, de Carolina Quezada. Las premieres latinoamericanas, en tanto, son Haydee y el pez volador, de Pachi Bustos y Sumergida, de Andrés Finat. En cuanto a los títulos que tendrán su premiere en Chile, se encuentran Amukan, de Francisco Toro Lessen, largometraje presentado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara; Lemebel, de Joanna Reposi, que fue estrenado en Berlinale, y Los reyes, Bettina Perut e Iván Osnovikoff, que tuvo su premiere mundial en Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam.

El jurado de esta sección está compuesto por la directora chilena Dominga Sotomayor, el productor brasileño Caio Gullane, y la productora cinematográfica argentina Cecilia Salim, quién produce Ceniza negra, la cual participará en SANFIC 15.

Competencia Cortometraje Talento Nacional:

Está compuesta por 17 producciones: Abisal, de Esteban Santana; El crujido de un cuello de cisne al romperse, de Daniel Rivera; El gusto de la sangre, de Matías Searle; El milagro, de Daniela López Lugo; En busca de un tierno silencio, de Luis Cifuentes; Entre la tierra y el canto, de Ana L'Homme; Eva, de Gonzalo Yáñez; Piter, de Rossana Castillo; Revival, de Julio Orellana; Sin lugar para descanso, de Cristóbal J. López; Tocata y fuga, de Sergio Domínguez; Un matrimonio feliz, de Antonio Zaga y ¿Y usted quién es?, de Julio Pot.

En esta competencia, el jurado lo conforman la actriz argentina de cine, teatro y televisión Antonella Costa, el realizador chileno Diego Céspedes y la Coordinadora de Programación y miembro del comité de selección de la Berlinale Shorts, Sarah Schlüssel.

PELÍCULAS PREMIADAS Y PRESTIGIOSOS DIRECTORES

Sanfic contará con una amplia programación, donde también se podrá disfrutar de la sección Visiones del Mundo, en sus distintas categorías. Primero, Visiones del Mundo/Documental, que presenta Apuntes para una película de atracos (España), de León Siminiani; El árbol negro (Argentina), de Máximo Ciambella y Damián Coluccio; Exit (Alemania), de Karen Winther y Guitar days (Brasil), de Ciao Augusto Braga. En Visiones del Mundo/Drama se exhibirán Atlas (Alemania), de David Nawrath; A voz do silencio (Brasil), de Andrés Ristum; Delfín (Argentina), de Gaspar Scheuer; Divino Amor (Brasil - Uruguay - Dinamarca - Noruega - Chile), de Gabriel Mascaro; In the Aisles (Alemania), de Thomas Stuber; Veneza (Brasil), de Miguel Falabella y Venezia (Argentina - Francia), de Rodrigo Guerrero. En Visiones del Mundo/Matices del humor se encuentra el filme Los payasos (Argentina), de Tomás Sposato y Luca Bucci y en Visiones del Mundo/Suspenso, la cinta Cronofobia (Suiza), de Francesco Rizzi.

Una de las categorías más esperadas de cada edición de SANFIC es Maestros del Cine, que estrena en Chile los trabajos más recientes de prestigiosos directores, varios de ellos premiados en los principales festivales de cine del mundo. Este año, esta sección contará con diez títulos, entre ellos la ganadora del premio a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Young Ahmed (Bélgica - Francia), de Jean Pierre y Luc Dardenne, premiada con la Mención Especial en el Festival Internacional de Cine de Cannes, It Must Be Heaven (Palestina), de Elia Suleiman y By the Grace of God (Francia), de Francois Ozon, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Junto con estas se exhibirán durante el festival Acuarela (Rusia), de Victor Kossakovsky; All is True (Reino Unido), de Kenneth Branagh; Ghost Town Anthology (Canadá), de Denis Côté; Gundermann (Alemania), de Andreas Dresen; Ituzaingo V3rit4 (Argentina), de Raúl Perrone; Meeting Gorbachev (Alemania - Reino Unido - Estados Unidos), de Werner Herzog y Andre Singer; y Varda By Agnès (Francia), de Agnès Varda y Didier Rouget.

La sección Función Especial presenta este año los estrenos en Chile de Chicuarotes (México), de Gael García Bernal; Clownvets (Chile), de Esteban Rojas; (Brasil), de Wagner Moura; Mystify: Michael Hutchence (Australia), de Richard Lowenstein; Tu Me Manques (Bolivia), de Rodrigo Bellott; y Víctima potencial (Chile), de Nicolás Guzmán.

Completa la programación de Sanfic la selección de siete películas de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes: Abou Leila (Argelia - Francia - Qatar), de Amin Sidi; A White, White Day (Islandia - Suecia - Dinamarca), de Hlynur Palmason; Ceniza Negra (Costa Rica - Chile), de Sofía Quirós; I Lost My Body (Francia), de Jérémy Clapin; Litigante (Colombia), de Franco Lolli; Nuestras madres (Guatemala), de César Díaz y Vivarium (Irlanda), de Lorcan Finnegan.

