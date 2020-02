Joaquin Phoenix criticó la falta de diversidad en los Bafta: "Me da vergüenza decir que soy parte del problema"

Antes de la premiación de los Bafta, los galardones que entrega la indusdria del cine británico, se generó una polémica por la presencia exclusiva de actores blancos. Debido a eso, se inició una campaña con el hashtag #BaftasSoWhite, tomada en instancias anteriores ocurridas en los Oscar.

Tras su triunfo como mejor actor, Joaquin Phoenix no quedó indiferente, aludiendo a un problema de "racismo sistémico" y que estaba en conflicto con su victoria "porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen no tienen este mismo privilegio".

"Estamos enviando un mensaje muy claro a las personas negras: que no son bienvenidos aquí. Han contribuido tanto a nuestro medio a nuestra industria y de los que nos beneficiamos", señaló.

No se quedó en eso y fue más profundo. "No creo que nadie quiera una limosna o un trato de preferencia, aunque eso es lo que nos damos cada año. La gente sólo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo. Me da vergüenza decir que soy parte del problema porque no he hecho todo lo que estaba en mi mano para asegurarme de que los sets donde trabajaba fueran inclusivos", sostuvo el intérprete de "Joker".