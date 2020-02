Luego de dirigir "Get Out" y "Us", Jordan Peele regresa con la secuela de "Candyman", en la que está acreditado como escritor y productor. Esta cinta, dirigida por Nia DaCosta, es la cuarta de la franquicia y es una secuela directa de la película de 1992. Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris y Nathan Stewart-Jarrett encabezan el elenco de la producción que se estrena en cines el 12 de junio.

