Josefina Montané se emocionó al detallar abuso de Nicolás López

La actriz Josefina Montané estuvo en "Bienvenidos", el matinal de Canal 13, donde se conmovió al contar detalles del abuso del que acusa al director de cine Nicolás López.

Montané relató que se juntó con el cineasta para hablar de una serie, pero la conversación que terminó con López haciéndole propuestas indecorosas a la conocida intérprete, quien dio su testimonio a la revista Sábado.

"Estos casos sirven que salgan a la luz, sobre todo para educarnos, entender cómo funciona un abusador, cómo se comporta, qué manipulación tiene sobre tí. Los que participamos en el reportaje nos enteramos que él estaba filtrando mensajes", contó.

"Salimos porque habíamos trabajado en el teaser para una serie que se iba a vender en Miami. Me junté con él por un tema laboral. Él siempre confunde las cosas porque tiene una personalidad fuerte, siempre le baja el perfil a todo. Para él todo es un chiste", agregó en el 13.

"Trató de curarme, me ofrecía mucho alcohol, me ofrecía unas cosas intomables. Yo le decía 'conmigo no, a mí no me vas a curar. Yo puedo tomarme mis tragos, pero no me vas a curar'. Caché altiro que intentaba curarme", comentó la actriz.

"Me preguntó si podía tocarme una teta. Le baja el perfil", contó la actriz, emocionada. "Es difícil igual hablar, es muy mediático todo e involucra a mucha gente, amigas, compañeras", dijo con lágrimas en los ojos.

"Me pregunto por qué cuando me dijo si podía tocar mis pechugas no le pegué un combo y salí. Fue tan fuerte lo que pasó, él le baja el perfil con sus risitas, así que también que también me reí", remató.

Revisa aquí el momento.