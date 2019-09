La actriz Leonor Varela habló con Una Nueva Mañana sobre la carta publicada en un diario en donde se retracta de dichos contra Nicolás López por los casos de abuso sexual dentro del mundo del cine. La chilena, residente en Los Ángeles, EE.UU, indicó que el director "no me agredió sexualmente", aunque indicó que "me parecía tóxico" su relación con la sociedad, incluidas mujeres.

