Murió Stanley Donen, director de "Cantando bajo la lluvia"

Stanley Donen, director de clásicos del cine como "Cantando bajo la lluvia" y "Charade", falleció a los 94 años de edad.

La información fue confirmada por su hijo Michael Phillips, crítico de cine del Chicago Tribune, en un tuit.

Confirmed by one of his sons this morning: Director Stanley Donen has died at 94. With Gene Kelly he brought ON THE TOWN and SINGIN’ IN THE RAIN into the world; on his own, 7 BRIDES, CHARADE and TWO FOR THE ROAD. A huge, often neglected talent. #StanleyDonen