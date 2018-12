La temporada de premios arranca con las nominaciones a los Globos de Oro

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) devela este jueves las candidaturas a la 76 edición de los Globos de Oro, la cita que reconoce lo mejor del año en cine y televisión y que sirve como pistoletazo de salida a la temporada de premios en Hollywood.

El anuncio se hará en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), a partir de las 05.15 de la madrugada, hora local (10.15 horas en Chile).

Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater serán los encargados de desvelar los nombres de los nominados.

En el terreno cinematográfico, "A Star is Born", el debut tras las cámaras de Bradley Cooper, parte como una de las grandes favoritas en categorías como mejor película de drama (Warner Bros. decidió incluirla en este campo en vez de mejor comedia o musical), mejor actor (Cooper), mejor actriz (Lady Gaga) o mejor director.

Además de haber sido un éxito de crítica, la cinta cuenta a su favor con el reconocimiento del público, que se ha traducido hasta ahora en una recaudación de más de 350 millones de dólares en todo el mundo.

Otros títulos que pueden acompañar a la cinta de Cooper como nominados a mejor película de drama son "BlacKKKlansman", de Spike Lee; "First Man", de Damien Chazelle; "Black Panther", de Ryan Coogler, o "If Beale Street Could Talk", de Barry Jenkins.

En las nominaciones a las mejores actuaciones de drama, los expertos sostienen que no faltarán a la cita nombres como Ethan Hawke ("First Reformed"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") o Ryan Gosling ("First Man") en el campo masculino, así como Glenn Close ("The Wife"), Viola Davis ("Widows") o Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") en el femenino.

Además, el apartado de mejor director podría abrirle las puertas al mexicano Alfonso Cuarón por "Roma", que a buen seguro estará entre las candidatas a mejor película extranjera.

Como mejor comedia o musical, las grandes candidatas son "The Favourite", "Mary Poppins Returns", "Green Book", "Vice" y "Crazy Rich Asians", entre otras.

Viggo Mortensen ("Green Book"), Christian Bale ("Vice") y Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns") parecen fijos entre los candidatos a mejor actor de comedia o musical, igual que Olivia Colman ("The Favourite"), Emily Blunt ("Mary Poppins Returns") y Constance Wu ("Crazy Rich Asians") para mejor actriz.

Asimismo, los nombres que suenan con más opciones como mejor actor de reparto son Mahershala Ali ("Green Book"), Sam Elliott ("A Star Is Born") y Timothee Chalamet ("Beautiful Boy"). En la categoría femenina, las favoritas son Regina King ("If Beale Street Could Talk"), Emma Stone ("The Favourite") y Amy Adams ("Vice").

En el apartado televisivo, los dramas "Killing Eve" y "The Handmaid's Tale" parten como los máximos favoritos, seguidos por "Homecoming", "The Americans" y "This is Us".

Matthew Rhys ("The Americans") y Kevin Costner ("Yellowstone") aparecen en todos los pronósticos para liderar la categoría de mejor actor de drama, igual que Julia Roberts ("Homecoming") y Robin Wright ("House of Cards") como mejor actriz.

Las comedias "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Barry" a buen seguro se harán hueco entre las candidatas y conseguirán que Rachel Brosnahan y Bill Hader sean nominados como mejor actriz y mejor actor, respectivamente.

En el campo dedicado a la mejor miniserie o película para televisión, "Assassination of Gianni Versace" y "Sharp Objects" parten como grandes favoritas.

La española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez podrían conseguir sendas nominaciones como mejor actriz y mejor actor de reparto por "Assassination of Gianni Versace".