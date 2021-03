Trent Reznor y Laura Pausini ganan los Golden Globes musicales

El estadounidense Trent Reznor y la italiana Laura Pausini fueron los ganadores de las categorías musicales de los Golden Globes 2021.

Por su parte, el líder de Nine Inch Nails se quedó con el premio a Mejor Banda Sonora por su trabajo en "Soul" junto a Atticus Ross y Jon Batiste. "Creo que esta es la primera pieza de arte de las que he creado que puedo mostrarle a mis hijos", dijo el músico que ya había ganado este trofeo en 2010 por "The social network".

En tanto la cantante Laura Pausini se quedó con el Golden Globe a Mejor Canción Original por "Io Si", la canción que compuso para "The life ahead" protagonizada por Sophia Loren.