Netflix y Amazon Prime Video celebran su dominio en los Oscar 2021

La lista de nominados para los Oscar 2021 está completamente dominada por los servicios de streaming, impulsado por las nuevas normas, la pandemia y el impacto de las plataformas.

Netflix es el absoluto líder en esta edición con 35 nominaciones, 11 más de las que obtuvo en 2020. "Mank" de David Fincher y "The Trial of the Chicago 7" de Aaron Sorkin ponen al servicio como favorito para la ceremonia.

El ascenso de Netflix en los Oscar viene desde 2014 con su primera nominación, hasta las 35 nominaciones de este año. Sin embargo, su gran deseo es conseguir al menos un premio a Mejor Película, algo que tiene más chances este año con las opciones de las cintas de Fincher y Sorkin.

Detrás de Netflix aparece Amazon Prime Video, que logró 12 nominaciones, el mayor número que ha conseguido en los Oscar. "Sound of Metal" es su apuesta con seis postulaciones, incluida Mejor Película, mientras que "Borat Subsequent Moviefilm" y "One Night at Miami" compiten en categorías secundarias.

