Premios Oscar vuelven a cambiar de fecha para la edición 2022

Luego de ser aplazada hasta abril debido a la pandemia, la ceremonia de los Oscar volverá a dejar su habitual temporada de enero y febrero, y tendrá una nueva fecha para la edición 2022.

La Academia confirmó que la entrega 94 de los premios más importantes del cine en el Dolby® Theatre en Hollywood será el 27 de marzo de 2022, un mes después de la fecha original anunciada tiempo atrás.

Además, se informó que el periodo para que una película pueda competir debe tener una fecha de estreno entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, se mantendrán los requisitos que tuvo la reciente edición de los premios marcados por la pandemia, es decir, las películas podrán estrenarse en un servicio de streaming antes que los cines.

Mark your calendars!



For more information and other key #Oscars dates, click here: https://t.co/YjuCnEQJwP pic.twitter.com/Zech7c3B9N