La película "Argylle" de Matthew Vaughn ("Kick-Ass", "X-Men: First Class", "Kingsman") marcará el debut de Dua Lipa en el cine. La cinta, que se exhibirá en Apple TV+, reveló la primera imagen en la que la cantante aparece junto a Henry Cavill con un particular corte de pelo. El elenco lo completan Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena y Samuel L. Jackson. Aún no hay fecha de estreno para la cinta.

