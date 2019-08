Revelan título y estreno de la próxima película de James Bond

James Bond regresa a la pantalla grande con la película "No time to die", la que será estrenada durante el próximo año.

Este martes se revelaron detalles sobre la entrega que tendrá nuevamente a Daniel Craig como James Bond en una nueva entrega de la cinta "Bond 25" y que tendrá al actor Rami Malek como el villano de la película.

La producción titulada "No time to die" preveé su estreno para el próximo 3 de abril del 2020 en el Reino Unido, mientras que en Estado Unidos será el 8 de abril del próximo año.

