Sin piedad: "Venom" es destrozada por la crítica antes de su estreno

"Venom", la nueva película sobre el anti héroe del universo de "Spider-man", fue destrozada por la crítica a un día de su estreno mundial.

Este lunes se realizó una función adelantada en California que dio pie a una serie de comentarios en redes sociales por parte de los espectadores que estuvieron ahí.

"Es un completo fracaso, un desastre total que se siente como si la hubieran hecho hace 15 años", dijo uno de los críticos, mientras otro la comparó con "Catwoman, pero peor" y recomendó no ver la película.

Estos comentarios son los únicos acercamientos que podrán tener los fanáticos de la cinta antes de su estreno, debido a que las reseñas serán liberadas recién la noche de este jueves.

Las críticas negativas a "Venom" llegan justo después de que su protagonista Tom Hardy dijera que "hay como 30 o 40 minutos de escenas que no están en esta película", al ser consultado sobre su parte favorita del film.

Durante la función de este lunes, Hardy aseguró que había sido mal interpretado y, en una compleja explicación, sostuvo que "todo lo que quiero está en la historia de la cinta".

"Venom" se estrenará en la cartelera chilena este jueves 4 de octubre.

#Venom is Catwoman level bad, with Tom Hardy's worst performance since This Means War.

DON'T SEE THE MOVIE! — Daniel R (@DanielRPK) 2 de octubre de 2018

Action-sequences and Eddie and Venom's odd relationship are the highlights of #Venom but if Sony wants to move forward with a universe, it needs to just keep the few parts that work and scrap the large portion which does t. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) October 2, 2018

Significant chunks of #Venom don’t work *at all* but there is some serious charm to the Eddie/Venom relationship. Not sure I had the intended reactions to some scenes but fun is fun - even when it’s totally ridiculous, right? It’s too bad they didn’t go for the R rating though. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) October 2, 2018

Tom Hardy's performance in #Venom is either Johnny Depp in the first PIRATES OF THE CARIBBEAN or Chris Klein in STREET FIGHTER: THE LEGEND OF CHUN-LI. Either way, it's not boring. — Scott Mendelson (@ScottMendelson) October 2, 2018